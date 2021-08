Amerikas Presse zu Afghanistan : Die Demütigung einer Weltmacht

Amerikas Presse übt an Joe Bidens Krisenmanagement harte Kritik. Angesichts des chaotischen Abzugs aus Kabul herrschen Ratlosigkeit und Entsetzen. Und was ist mit Trump?

Schockierend, aber nicht überraschend – so benannten die amerikanischen Medien fast übereinstimmend die Nachricht, dass die Taliban Kabul erobert hatten. Die Washington Post schrieb, die Regierung Biden und die Geheimdienste hätten offenbar „keine Ahnung gehabt, wie schnell das geschehen könnte“. Noch wenige Tage zuvor hatte das Blatt berichtet, Regierungsbeamte hätten ihre Einschätzung, Kabul könnte binnen sechs bis zwölf Monaten fallen, auf dreißig bis neunzig Tage revidiert.

„Kollabiert an einem einzigen Wochenende“

Der CNN-Reporter Jim Acosta sagte: „Nach zwanzig Jahren, Tausenden Leben und Milliarden Dollar kollabiert der amerikanische Militäreinsatz an einem einzigen Wochenende auf beschämende Weise und mit Szenen, die wir seit dem Fall Saigons in Vietnam 1975 nicht gesehen haben.“ Dabei hatte Präsident Biden noch vor einem Monat in Anspielung auf die dramatischen Szenen aus Vietnam betont, es werde „keine Situation geben, in der Menschen vom Dach einer US-Botschaft in Afghanistan gerettet werden“. Schon damals wurde diese Bekräftigung in manchen amerikanischen Medien infrage gestellt: „Was, wenn Biden Unrecht hat?“, fragte das Magazin Foreign Policy, und das Wall Street Journal unkte über „Joe Bidens Vietnam, damals und heute“.