Die Mitteilung von RTL Deutschland klingt, wie in solchen Fällen üblich – nach dem Gegenteil dessen, was ge­schieht. „RTL Deutschland stellt sein Publishing-Geschäft neu auf“ heißt es da. „Unser Ziel ist es, die führende Position und publizistische Relevanz von RTL Deutschland weiter zu stärken“, sagt der Bertelsmann- und RTL-Deutschland-Chef Thomas Rabe. Was das bedeutet, folgt unter Punkt zwei und drei: Dreizehn Zeitschriftentitel des Verlags Gruner + Jahr bleiben bestehen, darunter „Stern“, „Brigitte“, „Capital“ und „Geo“, 23 weitere werden eingestellt oder verkauft. Von 1900 Stellen fallen 700 weg. So sieht die „Fusion“ von Gruner + Jahr und RTL aus. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die „Zerschlagung“ des Magazinverlags. Dessen Name taucht in der Post von RTL nur noch am Rande auf. Gruner + Jahr ist Ge­schichte.

Nur der „Stern“ wird aufgerüstet

Damit das alles nach etwas Positivem klingen kann, muss der Bertelsmann-Alleinunterhalter Rabe die Investitionen nach vorn schieben, die es geben soll. Man wolle sich auf die „Kernmarken“ konzentrieren und bis 2025 etwa 80 Millionen Euro investieren. Allein 30 Millionen Euro gehen in die Digita­lisierung des „Stern“. Bis 2025 streckt sich freilich auch die Entlassungswelle, die mehr als ein Drittel der Mitarbeiter von Gruner + Jahr trifft. Gestrichen werden Magazine wie „Geo Epoche“, „Geo Wissen“, „Brigitte Woman“, „View“ (ein Ableger des „Stern“), das dem Designer Guido Maria Kretschmer gewidmete Magazin „Guido“ und die Zeitschrift „Barbara“, deren Zugpferd die Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger ist. „Business Punk“, „Art“, „P.M.“, „Beef!“, „Salon“ und die Betei­ligungen an dem Fußballmagazin „11 Freunde“ und dem Verlag Deutsche Me­dien-Manufaktur („Landlust“, „Essen & Trinken“) stehen zum Verkauf. Bei den wenigen „Kernmarken“ von Gruner + Jahr und RTL, die bleiben dürfen, sieht der Bertelsmann-Chef Rabe „erhebliche Verbundeffekte“ – „nicht nur in der re­daktionellen Zusammenarbeit, sondern vor allem in der Vermarktung“. Die Beteiligung am „Spiegel“ und an der DDV Mediengruppe in Sachsen behält Bertelsmann.