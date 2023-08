Aktualisiert am

Gut ein Jahr nach dem Bekanntwerden der Misswirtschaft, des Beitragsmissbrauchs und mangelnder Kontrolle im Rundfunk Berlin-Brandenburg wird der gesetzliche Rahmen der Zweiländeranstalt neu abgesteckt. Berlin und Brandenburg haben sich auf einen neuen Staatsvertrag für den Sender verständigt.

Sollte der vorliegende Entwurf ohne wesentliche Änderungen die beiden Landesparlamente passieren und im ersten Quartal 2024 in Kraft treten, wird es das am weitesten gehende Regelwerk für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sein. Kern der Novellierung sind eine bessere Kontrolle durch Verwaltungsrat und Rundfunkrat sowie durch die Rechnungshöfe, eine höhere Wirtschaftlichkeit, ein wirksames Compliance-System und größere Transparenz.

Keine selbstherrlichen Entscheidungen mehr

Das jetzt von beiden Landesregierungen erarbeitete Papier greift auch Vorschläge der Landesrechnungshöfe auf, die diese nach umfangreichen Prüfungen des RBB im Juni erarbeitet hatten. Darin hatten die Prüfer unter anderem selbstherrliche Entscheidungen, eine Verschwendung von Beitragsmitteln und ungerechtfertigte Gehaltsstrukturen kritisiert. „Der RBB hat lange über seine Verhältnisse gelebt“, stellte Berlins Rechnungshofspräsidentin Karin Klingen fest. Sehenden Auges habe sich der Sender seit Beginn des Prüfungszeitraums 2017 „zusätzliche Ausgaben geleistet“, ohne dass dem ausreichende Einnahmen gegenübergestanden hätten.

Dem soll nun ein Riegel vorgeschoben werden. Wie der Chef der Berliner Senatskanzlei, Florian Graf (CDU), und der Brandenburger Medienstaatssekretär, Benjamin Grimm (SPD), bei der Erläuterung des Entwurfs sagten, habe es bei den Verhandlungen keine Tabus gegeben. Allerdings sei bei allen vorgeschlagenen Änderungen auch das verfassungsrechtliche Gebot der Staatsferne beachtet worden.

Anstelle eines „absolutistischen Alleinherrschers“

Künftig soll beim RBB an die Stelle einer Intendantin oder eines Intendanten mit den „Attributen eines absolutistischen Alleinherrschers“ ein Direktorium treten, zu dem neben der Intendantin oder dem Intendanten zwei Direktoren gehören. Dieses Kollegialorgan soll alle wesentlichen Entscheidungen gemeinsam treffen. Dazu gehört die Aufstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses und der mittelfristigen Finanzplanung. Es gelte künftig nicht nur das Vieraugenprinzip, sondern einvernehmliche Beratung und Verantwortung bei wichtigen Themen, sagte Grimm. Die Gesamtverantwortung trägt aber weiterhin die Intendantin oder der Intendant. Deren Gehalt soll sich an der Besoldungsgruppe B 11 für Berliner Senatoren orientieren und bei zirka 180.000 bis 200.000 Euro jährlich liegen. Die genaue Höhe muss der Verwaltungsrat festlegen.

Die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger hatte inklusive Zulagen rund 350.000 Euro pro Jahr kassiert. Auch die anderen außertariflichen Einkünfte sollen dementsprechend reduziert werden. Zusätzliche Vergütungen wie bisher, zum Beispiel ein Altersruhegeld, wird es nicht mehr geben. „Der Rundfunk Berlin-Brandenburg sollte das Ziel verfolgen, bei der Besetzung von Führungspositionen Bewerberinnen und Bewerber mit biografischen Bezügen zu den Ländern Berlin und Brandenburg, speziell Personen mit ostdeutscher Biografie, bevorzugt zu berücksichtigen“, heißt es im Staatsvertragsentwurf. Künftig müssen sämtliche Stellen ausgeschrieben werden. In die Tarifhoheit für die Mitarbeiter wollten die Länder allerdings nicht eingreifen und somit hier auch keine Lohnobergrenzen festlegen, sagte Graf.

Verwaltungsrat soll professioneller werden

Ein weiteres Novum bei einem Staatsvertrag für einen öffentlich-rechtlichen Sender ist die geplante Aufwertung des Verwaltungsrats. Er soll nicht mehr ehrenamtlich geführt werden, sondern als ausgewiesenes Expertengremium, dessen Tätigkeit angemessen vergütet wird. Daraus ergebe sich, so Graf, auch eine Haftungspflicht bei falschen Entscheidungen, ähnlich dem Aktienrecht.

Breiten Raum räumt der Staatsvertragsentwurf einer Veränderung des Auftrags für das dritte Programm und die RBB-Hörfunkangebote ein. „Wenn es uns nicht gelingt, alle Altersgruppen mit regionalen Themen zu erreichen, die sie interessieren, wird bald keiner mehr den RBB sehen oder hören“, sagte Grimm. So soll es ein 60-minütiges regionales TV-Angebot für Berlin und Brandenburg geben, und die Ressourcen müssen angemessen auf beide Länder verteilt werden. Die Zweiländeranstalt soll nicht länger der „Hauptstadtsender“ sein, wie es einst Patricia Schlesinger postuliert hatte. Deshalb entsteht auch in Brandenburg an der Havel ein weiteres Regionalbüro.

Zudem sind für den Hörfunk Veränderungen geplant. Für drei Programme besteht nun die Möglichkeit, diese nur noch im Internet auszustrahlen, wenn der Rundfunkrat dem zustimmt. Die Werbung wird mit Rücksicht auf private Medien werktäglich auf 90 Minuten gesenkt und darf nicht mehr lokal und regional ausgerichtet sein. Durch die Neuordnung des Auftrags entstünden keine Mehrkosten, im Gegenteil werde die Wirtschaftlichkeit erhöht, prophezeit Graf.

Berlin und Brandenburg halten Reformen beim RBB für dringend erforderlich, das machten die Ausführungen der beiden Staatssekretäre deutlich. „Wir wollten nicht noch mehr Zeit verlieren und hielten es für richtig, jetzt die Veränderungen vorzunehmen“, sagt der Brandenburger Medienstaatssekretär Grimm: „Andere Länder werden uns folgen.“

Betrachtet man sich die Skandalgeschichte des RBB, die Empörung in der Öffentlichkeit und die sich daraus ergebenden notwendigen Konsequenzen durch den neuen Staatsvertrag, wird verständlich, warum sich der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner, und der Ministerpräsident Brandenburgs, Dietmar Woidke, gegen eine mögliche Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 2025 an aussprechen. Im Rückblick auf die Amtszeit der fristlos gekündigten Intendantin Patricia Schlesinger sagt der Brandenburger Staatssekretär Grimm: „Die Zeit der Sonnenkönigin beim RBB ist vorbei.“