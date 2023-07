Im vergangenen Jahr fachte eine Rede von Tom Buhrow die bereits häufiger geführte Debatte um eine Fusion von ARD und ZDF an. Der WDR-Intendant forderte, wie Christian Meier es in „Aus Politik und Zeitgeschichte“ (APuZ), der Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“, ausdrückt, „eine ebenso selbstbewusste wie grundlegende Reform des beitragsfinanzierten Rundfunks“ und führte unter anderem aus: „Die erste Frage – glaube ich –, die wir uns stellen müssen, ist: Will Deutschland im 21. Jahrhundert weiter parallel zwei bundesweite, lineare Fernsehsender? Wenn nicht: Was heißt das? Soll einer ganz verschwinden und der andere bleiben? Oder sollen sie fusionieren, und das Beste von beiden bleibt erhalten?“ (F.A.Z. vom 3. November 2022.)

Sowohl der auf Buhrow in der Funktion als ARD-Vorsitzender folgende SWR-Intendant Kai Gniffke als auch ZDF-Intendant Norbert Himmler reagierten nachvollziehbar zurückhaltend und skeptisch auf die Fusionsforderung. Norbert Himmler verwies auf den publizistischen Wettbewerb von ARD und ZDF, der essenziell und unverzichtbar sei. Und ergänzte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Stellen Sie sich vor, wir hätten nur noch eine öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung in Deutschland oder nur noch von einem Sender Wahlberichterstattung. Das wäre eine Machtkonzentration in einer Hand, die gerade in Zeiten, in denen gefordert wird, dass Macht möglichst verteilt sein sollte, wirklich falsch ist.“