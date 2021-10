Fotograf fälscht mit Absicht : Unser Auge wird getäuscht

Hier ist was los, in der nordmazedonischen Stadt Veles. Aber das hat der Fotograf digital hinzugefügt. Das Bild mit dem Schwimmbecken, sagt Jonas Bendiksen, gefalle ihm besonders. Die synthetische Fototechnik habe einer leblosen Szenerie Leben eingehaucht und so habe sich etwas Totes in etwas mit Atmosphäre und Menschlichkeit verwandelt. Bild: Jonas Bendiksen/Magnum Photos/Agentur Focus

Die Aufnahmen, die der norwegische Fotograf Jonas Bendiksen in den Monaten vor Ausbruch der Corona-Pandemie auf mehreren Reisen in die nordmazedonische Stadt Veles machte, vermitteln in ihrer seltsamen Bearbeitung eine bedrückende Stimmung. Fotos der wenigen Menschen (und Braunbären!), die den Ort bevölkern, geben Einblicke in die Straßen, Wohnungen und selbst Schlafzimmer jener Stadt, die 2016 als eines der internationalen Zentren der Verbreitung gefälschter Nachrichten in den Blick der Öffentlichkeit geriet (F.A.Z. vom 30. August 2016).

Henner Flohr Verantwortlicher Redakteur für die Bildredaktion. Folgen Ich folge



Bendiksen, der als Mitglied der renommierten Bildagentur Magnum Photos und Fotograf für Publikationen wie National Geographic zu den bekannten Namen des zeitgenössischen Fotojournalismus zählt, hat seine Serie „The Book of Veles“ zunächst als Buch veröffentlicht und Anfang September beim wichtigsten Festival für Fotojournalismus Visa pour l’Image im französischen Perpignan in einer Reihe mit einigen der bemerkenswertesten Fotoreportagen des letzten Jahres präsentiert.