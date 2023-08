Zensur in Belarus : Das System übt Rache an den eigenen Leuten

Stanislaw Galgowski konnte lange Zeit sorgenfrei in Belarus leben. Er ist Journalist, bis Ende des letzten Jahres arbeitete er für die Rundfunkanstalt Gomel im Südosten von Belarus. Bekanntheit erlangte er in der Region nicht etwa für Kritik an Alexander Lukaschenko, dessen diktatorischem System oder wegen unerwünschter Solidarität mit der Ukraine, sondern für seine propagandistischen Veröffentlichungen, die ihm seinen Arbeitsplatz sicherten – bis Oktober des vergangenen Jahres.

Galgowski wurde entlassen, zusammen mit anderen Mitarbeitern, von denen einige in einer Livesendung des Radiosenders Gomel FM Geburtstagsgrüße an den Russen Juri Dud geschickt hatten, einen regierungskritischen Youtuber, dessen Videos das Regime als „extremistisch“ einstuft.

Einige Monate später, im Mai dieses Jahres, folgte die nächste Entlassungsrunde, vier Angestellte mussten gehen, darunter die Journalistin Zhanna Minina. In der Vergangenheit hatte sie nicht unbedingt verdächtig gemacht, zu viel Sympathie für die freie Presse zu hegen, so bezeichnete sie seriöse Nachrichten in unabhängigen Medien als Fälschung.

Fürsprecher des Regimes muss in Haft

Für kritische Journalisten ist Belarus schon lange kein sicheres Terrain mehr, dass aber sogar Geburtstagsgrüße regimetreuer Journalisten an unliebsame Personen ausreichen, um den Job zu verlieren, ist neu. Infolge der Proteste vor mittlerweile drei Jahren gegen die manipulierten Präsidentenwahlen in Belarus hat sich die Schlinge von Diktator Lukaschenko enger um die Medienlandschaft sowie die Zivilgesellschaft gezogen. In den vergangenen Monaten wurden hohe Haftstrafen gegen Journalisten verhängt, so zum Beispiel gegen Dzmitry Semchanka, lange ein berühmter Fürsprecher des Regimes. Im März dieses Jahres wurde er wegen angeblichen Aufstachelns zu Hass zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt.

„Mitarbeitende, die sich vom Regime lossagen, müssen mit der Rache des Systems rechnen. Diktator Alexander Lukaschenko misstraut seinem eigenen Pro­pagandaapparat“, sagt Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Die meisten unabhängigen Medienhäuser wurden zu extremistischen Organisationen erklärt, Internetseiten werden blockiert und echte sowie vermeintliche Regimegegner willkürlich verhaftet. „Das Regime führt in den Staatsmedien eine Säuberungsaktion durch. Wer im geringsten Verdacht auf Illoyalität steht, muss gehen“, sagt Mihr.

Die Konsequenzen bekommen Medienhäuser zu spüren: Der ehemalige Arbeitgeber Galgowskis, die Rundfunkanstalt der 500.000-Einwohnerstadt Gomel, suchte im Juni händeringend nach neuen Mitarbeitern, darunter sogar einen TV-Chefredakteur, nachdem in den Monaten zuvor mehrere Angestellte entlassen worden waren. Schon 2020 führten Massenentlassungen und Kündigungen dazu, dass Lukaschenko Russland um Hilfe bitten musste, woraufhin der russische Staatssender „Russia Today“ Personal nach Belarus entsandte. Seit 2020 sind rund 500 belarussische Journalisten ins Ausland geflohen, 35 sitzen in Haft. Belarus belegt Platz 157 auf der „Rangliste der Pressefreiheit“ von Reporter ohne Grenzen, sogar noch hinter Ländern wie Libyen, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Afghanistan.

Und Stanislaw Galgowski? Die Zeitung „Gomelskie Wedomosti“, für die er als stellvertretender Chefredakteur tätig war, hat ihn auf ihrer Website aus der Rubrik „Über uns“ entfernt und durch Witali Pristomow ersetzt, von Beruf Polizeioberstleutnant. Während der Proteste in Gomel war er verantwortlich für Foto- und Videoaufnahmen, die die Polizei von Demonstranten anfertigte. Aus journalistischem Interesse geschah dies sicherlich nicht.