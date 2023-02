Die Verurteilung des Korrespondenten Andrzej Poczobut in Belarus zu acht Jahren Haft hat im Nachbarland Polen für Entsetzen und Empörung gesorgt. Der Journalist, Bürger von Belarus, war in seiner Heimatstadt Hrodna (russisch und polnisch: Grodno) nach fast zwei Jahren Untersuchungshaft am Mittwoch zu acht Jahren Haft mit „verschärftem Regime“ verurteilt worden.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Der 49 Jahre alte Mann wirkte auf Fotos aus dem Gerichtssaal gealtert und abgemagert. Im Gericht waren seine Frau, seine Tochter und seine Eltern; wie sein Vater Stanisław, einst ebenfalls Journalist, dem Warschauer Portal „Wirtualna Polska“ danach berichtete, durfte die Familie nicht mit dem Häftling sprechen. „Ich bin 80, meine Frau ist 79. Wir werden unseren tapferen Sohn nie wiedersehen. Ich bin stolz, Andrzej, dass du bis zum Ende Mensch geblieben bist.“

„Nazismus“ passt als Vorwurf immer

Poczobut war angeklagt, zu Aktionen aufgerufen zu haben, die eine „Schädigung der nationalen Sicherheit“ darstellten, sowie wegen „Aufhetzung zu nationaler und religiöser Zwietracht“. Weil im einst von der Wehrmacht verwüsteten und danach zur Sowjetunion gehörenden Belarus wieder gerne die „deutsche Karte“ gespielt wird, kam auch noch „Rehabilitierung des Nazismus“ hinzu, womit nichtlinientreue Texte über die Region im Zweiten Weltkrieg gemeint waren.

Mit der Verurteilung verschafft sich das Regime des Diktators Alexandr Lukaschenko zwei Vorteile. Einerseits wird ein Mitarbeiter ausländischer Medien hinter Gitter gebracht, einer, der, vor allem seit den Protesten von 2020 in Belarus, wie kaum ein anderer schnell und klug über die Entwicklung berichten konnte. Andererseits war der Journalist auch seit vielen Jahren im inzwischen verbotenen Verband der Polen in Belarus aktiv. Die polnische Minderheit stellt in dem Land etwa drei Prozent der 9,4 Millionen Einwohner. Die Minderheit und der polnische Staat sind immer wieder Gegenstand von Angriffen in den belarussischen Staatsmedien.

Mehr zum Thema 1/

Die Chefredakteure mehrerer Medien solidarisierten sich mit dem Häftling. „Ganz Europa sollte alles tun, um Andrzej Poczobut den Pfoten der Gewalttäter zu entreißen, dieser würdigen Erben Stalins und Hitlers“, schrieb der frühere Bürgerrechtler Adam Michnik (heute Chef der „Gazeta Wyborcza“). Bogusław Chrabota („Rzeczpospolita“) verglich Poczobut mit Nelson Mandela und Václav Havel und erinnerte an dessen berühmten Essay „Die Macht der Machtlosen“. Polens Regierung kündigte persönliche Sanktionen gegen Vertreter des Regimes an. Außerdem wurde ein Grenzübergang zu Belarus wegen eines „wichtigen Sicherheitsinteresses“ Polens bis auf Weiteres geschlossen.