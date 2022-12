Alles außer Fußball : Sofa, Fernsehen, Béla – fertig ist der Fußballabend

Das Halbfinale der WM in Qatar heute ist für Béla Réthy der letzte Einsatz als Fußballkommentator im ZDF. Über einen Sportreporter, an dem sich seit jeher die Geister scheiden.

Die Stimme geht ins Ohr: sonor, natürliches Timbre und, vermutlich, vom Kettenrauchen geprägt. So klingt Béla Réthy, der Fußballkommentator des ZDF. An diesem Mittwoch beim WM-Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich hat er seinen letzten Einsatz. Schade, sagen die einen. Zum Glück, sagen die anderen. „Wehmut und Freude“, sagt Réthy selbst.

Fußballkommentatoren machen es nie allen recht. Irgendwer beschwert sich immer. Je mehr zuschauen, umso mehr Kritik. Die Website „marcel-ist-reif.de“ bot ihren Nutzern einst die Option, das vermeintlich unerträgliche Geplapper des Reporters durch andere Kommentatoren zu ersetzen.

Wenn er Spielernamen durcheinanderbringt

Auch Réthy steht regelmäßig im Feuer (auch in der F.A.Z.), eigentlich jedes Mal, wenn er kommentiert. Er formuliere zu platt, zu abgehoben, zu nüchtern, zu emotional, darauf lauten die Einschätzungen. Zur Sache geht es, wenn er Spielernamen durcheinanderbringt, was zugegebenermaßen im Laufe der Jahre immer häufiger vorkam. An Réthy perlt das ab. Die Kritik in sozialen Netzwerken fand er schon immer niveaulos. „Béla Réthy als Kommentator ist auch irgendwie eine Menschenrechtsverletzung“, hieß es dort nach der Eröffnungsfeier der WM in Qatar. Dabei hatte er sich auf diese, so erzählt er, vorbereitet wie lange nicht mehr.

Früher, in den Achtzigerjahren, las er ganze Absätze vom Blatt ab, um sicherer zu werden. Später hatte er ein paar Karteikarten dabei. Ansonsten reagierte Réthy auf das Geschehen auf dem Platz. „Präsente Prosa“, nennt er das. Geht immer, findet er. Geht nimmer, finden andere. In einer Zeit, da Kommentatoren ein vorformuliertes Sprüche- und Gag-Feuerwerk zünden, andere sich in Taktikanalysen ergehen, fällt Réthy auf. Als Relikt aus einer Zeit, in der Kommentatoren schilderten, was sie sahen. Spielername, Spielername, Spielername, Tor! Ohne Schnörkel, ohne Pointe. Höchstens hier und da eine Beobachtung oder ein Wortspiel.

Manche nervt das. Für ganze Generationen war Réthy über drei Jahrzehnte der Sound des Fußballs. 1986 war er erstmals für das ZDF bei einer WM, die in Qatar ist seine zehnte. Er kommentierte das EM-Finale 1996, das WM-Finale 2002, das unwirkliche 7:1 gegen Brasilien 2014 und viele weitere große Spiele. Als Leon Goretzka am Anfang seiner Nationalmannschaftskarriere einmal Reportern gegenüberstand und Réthy eine Frage stellte, musste Goretzka lächeln. Er stockte. „Sorry, noch mal“, sagte er. „Ich war ehrlich gesagt ein bisschen abgelenkt von Ihrer Stimme. Die kenn ich als kleiner Junge von den Länderspielen im Fernseher.“

Mehr zum Thema 1/

„Für viele Menschen bin ich ein Möbelstück“, sagte Réthy dem „Spiegel“ vor seinem letzten Turnier. Er gehört zum Inventar: Sofa, Fernsehen, Béla, fertig ist der Fußballabend. Wer will, kann das bedauern. Wer will, kann sich darüber freuen. Die Stimme jedenfalls bleibt im Ohr und im Gedächtnis.