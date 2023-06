In der Post, die an Millionen Haushalte geht: Überweisungsformular für den Rundfunkbeitrag. Bild: dpa

Der „Beitragsservice“ von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat von den Gebührenzahlern in Deutschland im vergangenen Jahr Rundfunkbeiträge in Höhe von rund 8,57 Milliarden Euro eingenommen. Das gab der „Beitragsservice“, der früher GEZ hieß, am Dienstagmorgen bekannt. Im Jahr 2021 hatten die Einnahmen bei 8,42 Milliarden Euro gelegen. Die Einnahmen sind von Jahr zu Jahr kontinuierlich gestiegen, 2017 lagen sie noch bei 7,97 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr erwartet der „Beitragsservice“ dank eines Meldedatenabgleichs und neugebauter Wohnungen einen weiteren Zuwachs.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Von den Einnahmen flossen 8,4 Milliarden Euro an ARD, ZDF und Deutschlandradio. Die ARD-Sender erhielten 5,96 Milliarden Euro, das ZDF nahm knapp 2,2 Milliarden an Rundfunkbeiträgen ein, das Deutschlandradio etwas mehr als 250 Millionen Euro. 162 Millionen Euro gingen an die Landesmedienanstalten. Es sei insgesamt ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, stellt der „Beitragsservice“ fest.

19,5 Millionen Maßnahmen im „Forderungsmanagement“

Der Grund für die gestiegenen Einnahmen sei die vom Bundesverfassungsgericht beschlossene Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro pro Monat gewesen, die man Anfang August 2021 umgesetzt habe. Was die Durchsetzung des Rundfunkbeitrags angeht, teilte der „Beitragsservice“ mit, habe man im vergangenen Jahr 19,5 Millionen Maßnahmen im sogenannten „Forderungsmanagement“ vorgenommen.

Mehr zum Thema 1/

Die Zahl der Beitragskonten gibt der „Beitragsservice“ für das Jahr 2022 mit 46 Millionen an, 2021 waren es 45,74 Millionen. Die Zahl der zum Rundfunkbeitrag angemeldeten Wohnungen stieg auf rund 39,79 Millionen (2021: 39,71 Millionen). Die Zahl der Menschen, die aus sozialen Gründen vom Rundfunkbeitrag befreit werden, ist indes gesunken. Am 31. Dezember 2022 lag sie nach Angaben des „Beitragsservice“ bei 2,43 Millionen und damit um rund 2,4 Prozent unter dem Vorjahreswert (2021: 2,49 Millionen).