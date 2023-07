Der Beirat von Pro Sieben Sat.1 fordert in einem Schreiben den von der Rundfunkkommission der Länder berufenen Zukunftsrat auf, bei seinen Beratungen nicht nur die Probleme und Herausforderungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Blick zu haben, sondern auch das duale System insgesamt. Dieses ausbalancierte System sei ernsthaft gefährdet.

Den Öffentlich-Rechtlichen geht es gut

Grundlage für die Medienvielfalt in Deutschland seien nicht nur der hohe Standard des Journalismus, sondern auch die Voraussetzungen, journalistische Inhalte nachhaltig zu finanzieren, stellen die sechs Mitglieder des Beratungsgremiums von Pro Sieben Sat.1 fest. Während die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten in Zeiten von Inflation und Rezessionsgefahr bei der Gebührenkommission KEF einen erhöhten Finanzierungsbedarf anmeldeten, habe der private Rundfunk diese Möglichkeit nicht. Das finde aktuell seinen Ausdruck in gravierenden Einsparungen in nahezu allen großen unabhängigen Medienhäusern. Auch Pro Sieben Sat.1 habe entsprechend harte Maßnahmen eingeleitet.

Der Wandel in der Mediennutzung verschärfe zudem die Lage, denn die Big-Tech-Unternehmen setzten das duale System zusätzlich unter Druck. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelte das allerdings nur in journalistischer, für den privaten Rundfunk darüber hinaus auch in ökonomischer Hinsicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk stehe mit den privaten Sendern in vielen Bereichen in einem ungleichen Wettbewerb.

Für Sportrechte werden „Mondpreise“ gezahlt

Dabei habe sich das Gewicht eindeutig zulasten der privaten Sender verschoben: durch ein Überangebot an Unterhaltungsprogrammen, „Mondpreise“, die die Sendeanstalten für Sportrechte zahlten, und deren umfassende Aktivitäten im Internet. All das übersteige erheblich den Kernauftrag der öffentlich-rechtlichen Anstalten. „Doch anstatt das Werbevolumen in Grenzen zu halten, verstärken die Öffentlichen ihre Aktivitäten im Werbemarkt bis hin zu Forderungen, Werbung auch in ihren Mediatheken schalten zu dürfen“, heißt es in dem Brief, der die Überschrift „Weckruf für eine Ausbalancierung des dualen Systems“ trägt.

Wenn die Politik das bewährte duale System erhalten wolle, müsse sie beide Säulen gleichermaßen stabilisieren und ihren Wert für das soziale Miteinander und die Meinungsvielfalt in Deutschland anerkennen. Die veränderten Rahmenbedingungen erforderten eine neue Balance zwischen öffentlich-rechtlichen Anstalten und den privaten Medienhäusern. In diesem Kontext müsse auch diskutiert werden, wo und wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk öffnen könne. In dem Schreiben, das der F.A.Z. vorliegt, wird daran erinnert, dass der Vorstandsvorsitzende von Pro Sieben Sat.1, Bert Habets, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk konkrete Kooperationsangebote, beispielsweise im Hinblick auf die Plattform Joyn, unterbreitet habe. Solche Modelle der Zusammenarbeit seien auch in anderen Bereichen, wie etwa beim Einkauf von Programmen oder Koproduktionen, denkbar.

Der Beirat der Pro Sieben Sat.1 Media AG wurde 2011 gegründet. Das interdisziplinär besetzte Gremium berät das Unternehmen in Grundsatzfragen der Gesellschafts- und Medienpolitik und gibt Anstöße zu wichtigen Themen wie Bildung und Kultur. Den Vorsitz hat der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Dem Beratungsgremium gehören zudem Wolfgang A. Herrmann, Präsident der Technischen Universität München, Heike Kahl, ehemalige Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, der ehemalige SPD-Kanzleramtsminister Bodo Hombach, Maximilian Schöberl, Generalbevollmächtigter der BMW-Group, und die FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg an.