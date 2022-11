Neues vom RBB-Skandal : So schön ist Ruhegeld

Im Skandal um den Rundfunk Berlin-Brandenburg, der mit Enthüllungen über das Gebaren der inzwischen fristlos gekündigten Intendantin Pa­tricia Schlesinger im Sommer seinen Anfang nahm, kann man so langsam den Überblick verlieren. Da ging und geht es um das Gehalt Schlesingers, ihre Spesen, Geschäftsessen, Kosten für den Büroumbau, Verträge mit Immobilienberatern, das geplante „Digitale Medienhaus“, Boni-Zahlungen für die gesamte Senderspitze und das Geflecht, in dem Schlesinger, ihr Ehemann, der frühere „Spiegel“-Journalist Gerhard Spörl, und der frühere RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf mutmaßlich steckten. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin er­mittelt wegen des Verdachts des Betrugs und der Vorteilsannahme, die Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe, die Affäre hat die ganze ARD in die Krise gestürzt.

Ein ausgefeiltes Bereicherungssystem

Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist das Bereicherungssystem, in das nicht nur Schlesinger verwickelt war, sondern das die Geschäftsführung im RBB generell geprägt zu haben scheint, auch vor Schlesingers Zeiten, die dann noch einmal so richtig draufsattelte. Darauf deutet die finanzielle Rundum-sorglos-Absicherung von Spitzenmitarbeitern hin, die nicht mehr für den Sender arbeiten, aber trotzdem Geld erhalten. Zuletzt wurde bekannt, dass der frühere RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein, der im März 2021 vorzeitig abgelöst wurde, Anspruch auf Ruhegeld und Pension und obendrein auch noch einen Beratervertrag hat, sodass er als Privatier auf 15 .000 Euro im Monat kommt, ohne für den RBB einen Finger rühren zu müssen.

Zwei weitere Abgänge mit finanziellem Polster hat das vom RBB produzierte Magazin „Kontraste“ aufgedeckt. Demzufolge ging der frühere Kulturchef des Senders, Stephan Abarbanell, 2021 vorzeitig in Ruhestand und bezieht nach einer Uralt-Regelung, die aus Zeiten des Senders Freies Berlin (SFB) stammt – der SFB wurde 2003 mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg zum RBB fusioniert –, siebzig Prozent des letzten Bruttos, was in seinem Fall 7800 Euro ausmache. Um in den Genuss dieses Vorruhestands zu kommen, musste sich der Kulturchef allerdings vom außertariflich Hochbezahlten zum Tarifmitarbeiter herunterstufen lassen. Dem habe er im Rahmen eines Aufhebungsvertrags zugestimmt, zi­tiert „Kontraste“ den ehemaligen Kulturchef und nennt ihn vornehmerweise nicht mit Namen. Was den Vorruhestand angeht, nennt „Kontraste“ noch zwei weitere Fälle: den ehemaligen Geschäftsführer einer Tochterfirma des RBB, der 2018 mit 57 Jahren ging und nun mit rund 100.000 Euro jährlich ausgestattet ist, und die ehemalige Revisorin des Senders, die mit einem Vorruhestandsgeld von ebenfalls 7800 Euro monatlich unterwegs ist. Insgesamt 54 RBB-Mitarbeiter seien in den letzten fünf Jahren in Vor­ruhestand gegangen, 29 von ihnen waren jünger als 62 Jahre. Im Jahr 2021 habe der RBB insgesamt 2058 Festangestellte beschäftigt.

Eine halbe Million „Ruhegeld“

Neben dem Vorruhestand und Beraterverträgen gibt es im öffentlich-rechtlichen System für Höhergestellte eine dritte Variante, an Geld zu kommen, ohne dafür arbeiten zu müssen: das Ruhegeld. Dabei handelt es sich um Beträge, die man nach dem Ende seines Vertrags und vor der Pensionierung erhält. Ein solches Ruhegeld erhält den Angaben von „Kontraste“ zufolge auch die frühere RBB-Programmdirektorin Claudia Nothelle. Sie wurde einst als Intendantenkandidatin gehandelt. Anfang 2017, kaum war Patricia Schlesinger als Intendantin angetreten, schied Nothelle (deren Namen „Kontraste“ ebenfalls auslässt, obwohl jeder weiß, wer gemeint ist) aus. Sie ging angeblich, wie es damals hieß, auf eigenen Wunsch. Heute ist sie Professorin für Fernseh-Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Seit ihrem Abgang, so „Kon­traste“, „mit damals 53 Jahren bekommt die ehemalige Direktorin Ruhegeld“. Unterlagen zeigten, dass sie zurzeit rund 8200 Euro monatlich erhalte. Insgesamt habe der RBB an sie bislang rund eine halbe Million Euro gezahlt. Sich dazu äußern wollte die Journalismus-Professorin nach Darstellung von „Kontraste“ nicht. Man habe nach ihrem „Weggang vom RBB Verschwiegenheit vereinbart, daran halte ich mich“, wird sie zitiert.

Das Ruhegeld, heißt es weiter, sei keine Erfindung des RBB, sondern habe Tradition und gehe auf die alten Tage des SFB zurück. Und so zahle der RBB einem ehemaligen SFB-Intendanten zurzeit 13.100 Euro Ruhegeld pro Monat, die Witwe eines anderen Intendanten erhalte monatlich rund 9500 Euro – Ruhegeld.