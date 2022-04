Beamte belagern Wikipedia : Sie schreiben über Habeck und den NSU und beleidigen Journalisten

Die Wikipedia ist eine der am häufigsten angesteuerten Seiten im Netz. Deshalb haben Unternehmen, aber auch der Staat, ein Interesse daran, was dort verzeichnet ist. Wer dort schreibt, das ist nur bedingt transparent. Zwar werden in der Versionsgeschichte eines Wikipedia-Artikels alle Bearbeitungen grundsätzlich dauerhaft gespeichert. Doch meldet man sich an, kann man einen beliebigen Benutzernamen wählen und ist anonym. Meldet man sich nicht an, steht in der Versionsgeschichte nur die IP-Adresse. Die lässt sich nicht immer zurückverfolgen.

Der freie Journalist Christian Fuchs wunderte sich vor einigen Jahren, als er zum sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) recherchierte, darüber, dass er auf seiner „privaten Website innerhalb weniger Tage Zugriffe“ über sechs IP-Adressen hatte. Die Gäste seien über die Internetknotenpunkte Bonn und Berlin gekommen. „Die Adressen gehören dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Das Amt betreut auch die Internettechnik von Bundesnachrichtendienst (BND) und Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz sitzt in Köln unweit von Bonn sowie in Berlin, der BND auch in Berlin“, schrieb Fuchs.