BDZV-Kongress : Was uns Freiheit wert ist

Als Gewährsmann für politische Grundüberzeugungen ist der Rocksänger Marius Müller-Westernhagen, schaut man auf sein Œuvre, wohl mit Vorsicht zu genießen. Aber eine Hymne hat er geprägt, ohne es gewollt zu haben: „Freiheit“, aufgenommen 1987, zwei Jahre vor dem Fall der Mauer, wurde zum Wiedervereinigungsschlager. „Freiheit – ist die Einzige, die fehlt“, sang er, und „Freiheit – ist das Einzige, das zählt“. Das galt und das zählte 1989, und es gilt und zählt heute. Wie sehr Freiheit zählt und wie wenig selbstverständlich sie ist, das war vielen in unserem Land bis zum 24. Februar dieses Jahres vielleicht nicht hinreichend bewusst, obwohl der Fall der Mauer erst 33 Jahre zurückliegt. Mit dem Vernichtungskrieg, den die russische Armee auf Befehl Wladimir Putins gegen die Ukraine führt, sollte sich das geändert haben. Ob es sich geändert hat, werden wir in diesem Herbst und Winter sehen, wenn das russische Gas ausgeht.

Und was tun wir?

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Die Frage, unter die der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) seinen Jahreskongress stellte, bezeugt denn auch politisches und journalistisches Gespür, das der Barde Müller-Westernhagen in einem lichten Moment hatte: „Was ist uns die Freiheit wert?“ Was den Ukrainern ihre Freiheit wert ist, sehen wir täglich. Sie kämpfen und opfern ihr Leben dafür. Deshalb empfinde er, sagt Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner, eine gewisse Scham, wenn wir die Frage an uns selbst richten. Die Ukrainer haben sich für Freiheit und Demokratie entschieden und zahlen dafür den höchsten Preis. Und was tun wir? „Wir müssen jeden Tag neu prüfen, was wir tun können“, sagt Lindner und markiert damit die Misere: „Wir“ prüfen, während den Ukrainern die Munition ausgeht und sie über zu wenige der schweren Waffen verfügen, mit denen sie die Invasoren aus ihrem Land vertreiben könnten. Er habe den Eindruck, sagt der CDU-Generalsekretär Mario Czaja, dass Deutschland, dass die Bundesregierung „nicht tut, was zu tun ist. Da gibt es keine klare Linie.“ „Tapfer“ kämpfe ein ganzes Land um sein Überleben, seine Freiheit und auch für unsere. „Nie wieder wegsehen“ laute die Lehre aus der Geschichte, sagt der BDZV-Präsident und Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner in seiner Eröffnungsrede und macht den unabhängigen Journalismus als unverzichtbaren Garanten ebendieser Freiheit und der Demokratie aus, die weltweit bedroht seien. Auch da ist Lindner auf derselben Wellenlänge: In der Ukraine werde die Freiheit mit brutaler Gewalt angegriffen, bei uns sei die Bedrohung der Freiheit eine schleichende, ausgehend vom vermeintlich vorsorgenden Staat. Den Medien bescheinigt der Minister in diesem Zusammenhang eine „Systemrelevanz“.