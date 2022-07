Nach Diana-Skandalinterview : 200.000 Pfund für die Nanny

Die BBC zahlt dem früheren Kindermädchen, das die Prinzen William und Harry betreute, einen „erheblichen Betrag“ als Schadenersatz für falsche Behauptungen im Zusammenhang mit dem 1995 ausgestrahlten Interview des inzwischen in Ungnade gefallenen Journalisten Martin Bashir mit Prinzessin Diana. Die „Times“ beziffert den Betrag auf 200.000 Pfund. Das ist eine der größten Auszahlungen für das Lügengewebe, das Bashir geknüpft hatte, um das exklusive Interview mit Prinzessin Diana zu ergattern.

Dieser wurde damals das falsche Gerücht hinterbracht, dass Alexan­dra Pettifer, die damals Tiggy Legge-Bourke hieß, eine Affäre mit Prinz Charles gehabt und sein Kind abgetrieben habe. Prinz Charles, erzählte der Reporter Bashir der Prinzessin, sei in die Betreuerin ihrer Kinder verliebt und habe mit ihr zwei Wochen Ferien verbracht. Der BBC-Journalist soll Diana unter anderem einen gefälschten Beleg für die Abtreibung gezeigt haben. Diana sei trotz unwiderlegbarer Beweise leider nicht von der Unrichtigkeit dieser Beschuldigungen zu überzeugen gewesen, hieß es im Anschluss an die Verhandlungen am Oberen Gericht in einer gemeinsamen Erklärung der Klägerin und der BBC. Diana soll Legge-Bourke im Dezember 1995 sogar bei einer Weihnachtsfeier mit einer ätzenden Bemerkung über die vermeintliche Abtreibung konfrontiert haben.

Das kostet die BBC insgesamt vier Millionen Pfund

Bisher belaufen sich die Aufwendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt zur Entschädigung für Bashirs betrügerisches Vorgehen auf vier Millionen Pfund, einschließlich des mit mehr als einer Million Pfund veranschlagten Gewinns aus dem Verkauf der Weltrechte, den der Sender einer von der königlichen Familie gewählten karitativen Organisation zu stiften gelobt. Graf Spencer, der Bruder der Prinzessin, den Bashir ebenfalls mit Lügen eingewickelt hatte, begrüßte, dass „ein weiteres unschuldiges Opfer dieses entsetzlichen Skandals“ ins Recht gesetzt worden sei. Er wiederholte jedoch seine Forderung nach einem strafrechtlichen Verfahren gegen die Verantwortlichen.

BBC-Generaldirektor Tim Davie entschuldigte sich bei Alexandra Pettifer und den Prinzen William und Harry. Die BBC bedaure sehr, dass sie es versäumt habe, der Sache auf den Grund zu gehen, als unmittelbar nach der Ausstrahlung der Sendung Warnzeichen gegeben wurden, das Interview sei womöglich mit unlauteren Mitteln beschafft worden. „Hätten wir unsere Aufgabe richtig erfüllt, hätte Prinzessin Diana die Wahrheit zu ihren Lebzeiten erfahren“, sagte Davie. Er gestand, dass der Sender die Prinzessin, die königliche Familie und sein Publikum im Stich gelassen habe. Davie versicherte, die BBC werde die Sendung nie wieder in Gänze ausstrahlen, wollte jedoch angesichts der historischen Bedeutung nicht ausschließen, dass kurze Auszüge für journalistische Zwecke gezeigt werden könnten.

Alexandra Pettifer bemängelte, dass die BBC die gravierenden Bedenken über die Beschaffung des Interviews damals nicht hinreichend untersucht habe: Wäre dies früher geschehen, hätten die falschen Behauptungen berichtigt und die Schäden womöglich vermindert werden können. Sie tat ihre Enttäuschung darüber kund, dass sie rechtlich habe vorgehen müssen, damit der Sender die Schäden anerkenne, die sie erlitten habe. Die Sendung und das falsche Narrativ, das es geschaffen habe, habe die königliche Familie in den darauffolgenden Jahren verfolgt, vor allem, weil so vieles über die Entstehung der Sendung bis heute nicht hinreichend geklärt worden sei.

Bei der Verhandlung trat zutage, welche langen Schatten die Lügen des inzwischen entlassenen BBC-Journalisten auf das Leben der Betroffenen geworfen haben. Sie habe sich gezwungen gesehen, empfindliche medizinische Informationen zu offenbaren, um die Unrichtigkeit der Behauptungen zu beweisen, sagte Alexandra Pettifer. Sie sei durch die betrügerische Art, in der die „Panorama“-Sendung mit Bashirs Interview 1995 entstanden sei, und das anschließende Versäumnis des Senders, dies richtig zu untersuchen, fürs Leben gezeichnet worden. Es hat mehr als fünfundzwanzig Jahre gedauert, bis der bei Lord Dyson in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht das Ausmaß von Bashirs Betrug und der Versäumnisse der BBC zweifelsfrei aufzeigte. Und auch jetzt wird die BBC vor Gericht immer noch auf dem falschen Fuß erwischt.