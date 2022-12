BBC wird 100 Jahre alt : Die Regierung fand den Sender nie toll

Zunächst schallte Gelächter durch den mittelalterlichen Festsaal. Dann klatschen die Spitzen des Establishment begeistert Beifall, am eifrigsten der am Ehrentisch platzierte Erzbischof von Canterbury. Anlass zur Er­heiterung gab die Bemerkung des Premierministers. In seiner Rede beim Bankett zur Feier des runden Jubiläums der BBC verkündete er, wie glücklich er darüber sei, dass die Beziehungen zwischen Downing Street und der Rundfunkanstalt so gut seien. Die Szene liegt fünfzig Jahre zu­rück. Der Premierminister war Edward Heath. Und die hohe Gesellschaft lachte, weil der Festredner ironisch sprach. Nicht lange davor war es im Zu­sammenhang mit der Nordirland-Berichterstattung der BBC zu einem der großen Eklats gekommen, die das spannungsreiche Verhält­nis zwischen Regierung und Rundfunkanstalt seit deren Gründung kennzeichnen und jetzt hundert Jahre später in eine existenzielle Krise ge­mündet haben.

Es kam sofort zur Kraftprobe

Die BBC war keine vier Jahre alt, als es beim Generalstreik von 1926 zur ersten Kraftprobe kam. Bis auf die Propagandablätter der Tories und des Gewerkschaftsverbandes waren die Zeitungen im Mai 1926 lahmgelegt. Die BBC, die in den ersten Jahren auf Druck der Zeitungsbesitzer Einschränkungen des Nach­richtenan­ge­bots unterlag, war die einzige unabhän­gige Nachrichtenquelle. Als Finanzminister hatte sich Winston Churchill an den Kopf der Falken gesetzt, die das neue Me­dium in den Dienst der Regierung stellen wollten, um die Ge­werkschaften zu besiegen. John Reith, der in Wesen und Statur überragende Gründungsdirektor der BBC, war entschlossen, den Vormarsch abzu­wehren.