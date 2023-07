Die BBC steht im Zusammenhang mit Vorwürfen gegen einen prominenten Moderator unter heftigem Beschuss. Berichten der „Sun“ zufolge habe die männliche Person, deren Anonymität gewahrt wird, einem jungen Menschen über drei Jahre hinweg mehr als 35.000 Pfund für sexuell eindeutige Fotografien bezahlt. Der Mutter des mutmaßlichen Opfers zufolge habe dieses mit dem Geld für die „schmutzigen Bilder“ seine Crack-Kokain-Sucht finanziert.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Der Name des Moderators kann aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden. Die BBC hat die Polizei eingeschaltet. Diese prüft, ob es Hinweise auf ein strafbare Handlung gibt, ermittelt bisher aber noch nicht. Die sozialen Netzwerke laufen mit Gerüchten über die Identität des Beschuldigten derart heiß, dass mehrere prominente Moderatoren sich gezwungen sahen, klarzustellen, dass es sich nicht um sie handle. Unter ihnen war auch Gary Lineker, der unlängst wegen eines Streits über die politische Unabhängigkeit des Senders in die Schlagzeilen geraten war.

Griff der Sender zu spät ein?

Der BBC wird vorgeworfen, nicht schnell genug reagiert zu haben. Die Familie soll sich bereits am 19. Mai bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt beschwert haben. Dem seien am vergangenen Donnerstag weitere Vorwürfe „anderer Art“ gefolgt.

Die BBC behauptet, im Mai vergeblich versucht zu haben, sich mit der Familie in Verbindung zu setzen. Generaldirektor Tim Davie habe nach Angaben des Senders jedoch erst am vergangenen Donnerstag, sechs Wochen später, von dem Fall erfahren, als die Medien an ihn herangetreten seien. Die Familie sei schockiert gewesen, dass der Moderator im Juni noch auf Sendung gewesen sei und dass die Zahlungen weiterliefen.

Die Mutter behauptet, ihr Kind habe in dem Monat tausend Pfund überwiesen bekommen. Sie sei an die Öffentlichkeit getreten, um der Sache ein Ende zu setzen. Justizminister Chalk gab am Montag zu verstehen, dass die BBC den Moderator unverzüglich hätte suspendieren sollen, als sie von den Vorwürfen erfuhr. Die Öffentlichkeit erwarte, dass man sich mit Vorwürfen dieser Art „gründlich und schnell“ befasse. Chalk stellte in den Raum, dass eine Untersuchung der Handhabung dieses Falles möglicherweise notwendig sein werde.

Bilder gegen Geld für Drogen

Obwohl der BBC seit Donnerstag bekannt war, dass die „Sun“ an der Geschichte arbeitete, die am Samstag veröffentlicht wurde, wurde der Moderator erst am Sonntag suspendiert. Währenddessen untersuchte auch die BBC den nach eigenen Angaben „komplexen und sich schnell entwickelnden“ Fall. Die Mutter sagte, sie sei nicht auf Geld aus, sondern wolle nach drei höllischen Jahren bloß erreichen, dass die Sache ein Ende habe. Ihr inzwischen zwanzig Jahre altes Kind sei immer ein guter Student gewesen, doch habe sich sein Verhalten radikal verändert. Ohne den Moderator hätte ihr Kind kein Geld für die Drogen gehabt. Wenn es weitergehe, werde es tot sein. Die „Sun“ setzte am Montag mit der Behauptung nach, der in Panik versetzte Moderator habe das vermeintliche Opfer nach dem ersten Bericht zweimal kontaktiert und es bedrängt, seine Mutter zu bitten, die Untersuchungen zu stoppen.

Politik und Medien erinnern an frühere Fälle wie die Skandale um den seriellen Missbrauchstäter Jimmy Savile und das Panorama-Interview mit Prinzessin Diana, bei denen die BBC erst unter massivem Druck gehandelt habe. Von vielen Seiten wird außerdem an den Umgang der BBC mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den Popsänger Cliff Richard vor fast zehn Jahren erinnert. In der Aufregung um die Savile-Übergriffe scheute der Sender, der von der Polizei vorab informiert worden war, sich damals nicht, eine Razzia auf Richards Haus vom Hubschrauber aus zu filmen und ihn somit ohne Schuldbeweise bloßzustellen. Richard verklagte die BBC erfolgreich wegen Verletzung seiner Privatsphäre. Jetzt wird der BBC vorgeworfen, das Prinzip der Unschuldsvermutung, das sie damals hätte berücksichtigen sollen, geltend zu machen, weil es um einen der ihren gehe.

Die BBC sieht sich in der Zwickmühle zwischen der Fürsorgepflicht als Arbeitgeber und der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit, die den Sender mit ihren Gebühren finanziert. Davie versuchte, den Stab mit der Mitteilung zu beruhigen, dass die BBC die Vorwürfe „unglaublich ernst nehme“. Premierminister Sunak sprach dem Generaldirektor am Montag sein Vertrauen aus. Ein Sprecher teilte mit, Kulturministerin Frazer, die Davie am Sonntag zu sich zitierte, werde die Handhabung der „besorgniserregenden“ Vorwürfe „genau beobachten“. Downing Street ermahnte die sozialen Netzwerke, ihre Plattformen zu überwachen, und warnte die Medienunternehmen und ihre Nutzer, dass haltlose Anschuldigungen Konsequenzen hätten.