In den fünf Tagen seit der Enthüllungsgeschichte der „Sun“ hatte sich zwar in Medienkreisen und in den sozialen Netzwerken herumgesprochen, dass Huw Edwards, der ungenannte BBC-Moderator, im Mittelpunkt eines vermeintlichen Sex­skandals sein könnte. Die Bestätigung am Mittwochabend schlug dennoch ein wie eine Bombe, zumal sie von der Frau des suspendierten Nachrichtensprechers kam. Edwards gilt als die Stimme der BBC bei nationalen Ereignissen wie dem Tod der Königin oder der Krönung Charles III.; er verkörpert die Werte des Senders.

Seine Ehefrau Vicky Flind teilte im Namen ihres Mannes mit, dass dieser auf absehbare Zeit wegen schwerer psychischer Probleme im Krankenhaus behandelt werde. Sie erinnerte an frühere Depressionen und sagte, sein Zustand habe sich durch die Ereignisse der vergan­genen Tage erheblich verschlechtert. Edwards werde sich äußern, sobald es ihm gut genug gehe.

Flind hob hervor, dass ihr Mann erst am vergangenen Donnerstag von den Vorwürfen erfahren habe, sieben Wochen nachdem eine Beschwerde beim Sender eingegangen war, der zufolge er einem angeblich drogensüchtigen jungen Menschen 35.000 Pfund für erotische Fotos gezahlt habe. Sie wisse, dass Edwards zutiefst bedaure, dass so viele Kollegen durch die Medienspekulationen betroffen worden seien.

Versäumnisse der „Sun“

Etwa zehn Minuten vor der Erklärung von Edwards’ Frau hatte die Polizei mitgeteilt, ihr lägen keine Informationen vor, die auf einen Straftatbestand hinwiesen. Die BBC, die ihre Untersuchungen des Falles auf Anraten der Polizei ausgesetzt hatte, kündigte an, sie jetzt wieder aufzunehmen. Der Sender meldete, dass drei Mitarbeiter, von denen zwei noch beim Sender beschäftigt seien, weitere Vorwürfe wegen Edwards’ Benehmen erhoben hätten. Es sei von unangemessenen und suggestiven Nachrichten die Rede und von Machtmissbrauch gegenüber Untergeordneten. Die „Sun“ ließ wissen, dass sie keine weiteren Beschuldigungen veröffentlichen und der BBC ein Dossier mit dem ihr vorliegenden Material übergeben werde.

Generaldirektor Tim Davie sagte in einem Schreiben an die Mitarbeiter, dass es weiterhin um äußerst komplexe Umstände gehe, die mit Sorgfalt, Bedacht und in Übereinstimmung mit BBC-Werten behandelt werden müssten. Während vorher von vielen Seiten der Ruf ausging, die BBC müsse ihr Haus in Ordnung bringen, steht jetzt die „Sun“ wegen ihrer Berichterstattung am Pranger, unter anderem weil sie das Dementi des vermeintlichen Opfers nicht beachtet hatte.