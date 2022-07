BBC-Skandalinterview mit Diana : Die Polizei tut nichts

„Wir waren zu dritt in dieser Ehe“, sagte Diana in dem Interview.. Bild: dpa

Unfassbar, dass das Ausmaß der Affäre um das 1995 betrügerisch ergatterte BBC-Interview mit Prinzessin Diana mehr als ein Vierteljahrhundert später immer noch ungeklärt bleibt. Die Ende vergangener Woche gerichtlich erwirkte Entschädigung Alexandra Pettifers, des ehemaligen, damals „Tiggy“ Legge-Bourke genannten Kindermädchens der Prinzen William und Harry, hat die Vertuschungsmanöver der BBC wieder ins Rampenlicht gerückt. Pettifer, inzwischen 56 Jahre alt, musste fast die Hälfte ihres Lebens mit der Verleumdung leben, sie habe ein Verhältnis mit Prinz Charles gehabt und dessen Kind abgetrieben.

Der BBC-Reporter Martin Bashir hat diese und andere Lügen ersonnen, um Prinzessin Diana zum Reden zu bringen, die nach der Trennung vom Thronfolger ungern sah, wie ihre Söhne von der herzlichen Legge-Bourke betreut wurden, wenn sie beim Vater waren. Trotzdem musste Legge-Bourke die BBC vor Gericht schleifen, um ihren Ruf wiederherzustellen, statt dass der Sender selbst agiert hätte.

Betrug und Fälschungen sind erwiesen

Und obwohl erwiesen ist, dass Betrug, Fälscherei und Vertuschung im Spiel waren, hält die Polizei Ermittlungen nicht für geboten. Sie hatte im September letzten Jahres erklärt, man habe „keinen Beweis für Aktivitäten“ ausgemacht, „die einen Straftatbestand darstellen“. Am Wochenende reagierte ein Sprecher auf die erneute Forderung von Dianas Bruder, Graf Spencer, nach einer Untersuchung, mit dem Hinweis, an diesem Befund ändere sich nichts. Spencer berichtete in einem Beitrag für die „Mail on Sunday“, er werde ständig gefragt, warum die Polizei die Beteiligten nicht für „offenkundig gesetzeswidriges und kriminelles Verhalten“ belange. Während man Bashir dessen „unsägliches“ Vorgehen vorhalte, blieben Fragen zu anderen bei der BBC unbeantwortet. Bei einem Vorfall dieser Bedeutung sei anzunehmen, dass die Befehlskette bis nach ganz oben reichte.

Es fing damit an, dass die BBC sich für Bashir verbürgte, als Spencer, den Bashir mit Lügen eingewickelt hatte, um an Diana heranzukommen, an der Glaubwürdigkeit des Reporters zweifelte. Spencer bemängelt auch, dass die BBC ihn 1996 nicht einmal über eine interne Untersuchung des Interviews informiert, geschweige denn befragt habe, obwohl bekannt gewesen sei, dass Ba­shir ihn als Mittelsmann eingespannt hatte.

Als die BBC ihn 2005 für eine Sendung zum zehnten Jahrestag der Ausstrahlung des Interviews gewinnen wollte, habe er, schreibt Spencer, in einem Brief an den damaligen Generaldirektor Mark Thompson seine Verblüffung darüber kundgetan, dass eine Sendung gefeiert werde, die mit derart unlauteren Mitteln zustande kam. Der Brief blieb unbeantwortet. Spencer verwies auf den investigativen Journalisten Andy Webb, der von den Anwälten der BBC mit nicht sehr glaubwürdigen Ausflüchten eingedeckt worden sei. Vieles, das von noch düstereren Tiefen zeuge, in welche die BBC hinabgestiegen sei, um das Interview zu bekommen, sei noch nicht offenbart worden, dessen sei er sicher.

Dem scheint der angesehene Investigativjournalist Tom Mangold beizupflichten, der von 1976 bis 2003 für die „Panorama“-Sendung tätig war. Am Montag brachte die „Times“ einen Leserbrief Mangolds, in dem er der BBC vorhält, sie weigere sich, anzuerkennen, dass Bashir unter Aufsicht seiner Vorgesetzten stand. Die BBC habe ihm Befugnisse zugeschrieben, die er nicht besessen habe, und Kollegen verleumdet, um die redaktionelle Führung bis zum damaligen Nachrichtenchef und späteren Generaldirektor John Birt hinauf zu schonen.

Solange die BBC „das völlige Versagen ihrer viel gerühmten redaktionellen Schutzmauern“ nicht erkläre, bleibe der Ba­shir-Skandal nur teilweise aufgeklärt. Und so lange untergräbt der Sender auch die Autorität, mit der er für die Beibehaltung der Rundfunkgebühr kämpft, welche die Grundlage seines Daseins ist.