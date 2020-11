BBC-Skandalinterview : Wurde Lady Diana hinters Licht geführt?

Mit jedem Tag, der seit der Ausstrahlung einer Sendung über das folgenreiche „Panorama“-Interview mit Diana Spencer vor 25 Jahren vergeht, gerät die BBC stärker unter Druck. Der Vorwurf lautet, der BBC-Journalist Martin Bashir habe sich bei der seinerzeit seit fast drei Jahren von Prinz Charles getrennten Prinzessin mit unlauteren Methoden eingeschlichen. Drei Wochen nachdem der Sender Channel 4 in einem Dokumentarfilm die schon damals erhobenen Vorwürfe bekräftigte, hat sich nun auch Premierminister Boris Johnson der Forderung nach einer Untersuchung angeschlossen. Diesmal dürfe es keine Vertuschung sein, warnte Downing Street in Anspielung auf den internen Bericht, den die BBC im Jahr 1996 erstellen ließ, als fünf Monate nach dem sensationellen Interview erstmals behauptet wurde, Bashir habe die Prinzessin sogar mit gefälschten Bankauszügen düpiert.

Die von der „Daily Mail“ veröffentlichten Akten über die Untersuchung von 1996 offenbaren, dass Bashir mit einer sanften Rüge für sein vom damaligen Nachrichtenchef Tony Hall als „Lapsus“ eines „ehrlichen und ehrenwerten Mannes“ verharmlostes Vorgehen davongekommen ist. Hingegen wurde der freischaffende Grafiker Matt Wiessler den Bashir mit der Fälschung von Bankauszügen beauftragt hatte, ohne deren Verwendungszweck zu erklären, nicht mehr von der BBC beschäftigt. Hall, der später Generaldirektor der Rundfunkanstalt wurde, ein Posten, den er bis August innehatte, meldete dem Vorstand damals, dafür zu sorgen, dass „Informanten und beharrliche Störenfriede“ aus der Sendung entfernt würden.

Der neuerdings dem Kuratorium der Londoner National Gallery vorstehende Tony Hall sagt jetzt, der Schwerpunkt der ursprünglichen Untersuchung habe bei der Frage gelegen, ob Diana getäuscht worden sei. Diese und jedweden neuen Fragen würden sicherlich Gegenstand der neuen Untersuchung sein. 1996 stützte sich Hall auf ein Schreiben der Prinzessin, in dem diese versichert habe, es sei kein Druck auf sie ausgeübt worden. Dieser Brief ist verlorengegangen. Personen aus ihrem Umkreis bestätigen, sie sei entschlossen, wenn nicht gar darauf versessen gewesen, mit ihrer Sicht der zerrütteten Ehe an die Öffentlichkeit zu gehen. In einer in dieser Woche gesendeten ITV-Dokumentation mit frischen Einzelheiten über das „Panorama“-Interview wird behauptet, die Prinzessin habe sogar schalkhaft vorgeschlagen, die BBC solle den „Knüller“ des Exklusivberichts am 14. November ankündigen, dem Geburtstag ihres Mannes. Dianas enge Freundin Rosa Monkton, die mit dem „Sunday-Times“-Kolumnisten Dominic Lawson verheiratet ist, vertritt dennoch die Ansicht, Bashir habe die Paranoia der Prinzessin mit erfundenen Gerüchten über die hinterlistige Kampagnen gegen sie genährt. Charles Graf Spencer, der Bruder Dianas, führt in den Notizen seiner dem „Mail on Sunday“ übermittelten Gespräche mit Bashir 32 Punkte vermeintlicher Intrigen gegen Diana auf, die der BBC-Journalist über seine Quellen im Geheimdienst und anderswo in Erfahrung gebracht haben will.

Sowohl Wiessler als auch Graf Spencer beschweren sich, dass die BBC sie im Zuge der Untersuchung nie befragt habe. Wiessler war, wie er jetzt bekennt, der Whistleblower, der die Geschichte über die gefälschten Bankauszüge der Presse zuspielte und somit die interne Untersuchung von 1996 provozierte. Spencer hatte im September 1995 die erste Begegnung seiner Schwester mit Bashir arrangiert, nachdem dieser ihm einen Bankauszug gezeigt hatte, der zu beweisen schien, dass einer der Angestellten des Grafen Zahlungen von Murdochs Zeitungsimperium News International entgegennehme. Der Graf behauptet, bei dieser Begegnung den Eindruck gewonnen zu haben, dass Bashir ein Phantast sei. Er habe seine Schwester daraufhin von dem Gespräch abgeraten.

Bislang hat sich die BBC auf eine Entschuldigung und den Verweis auf die künftige Untersuchung beschränkt. Bashir könne man nicht zur Rede stellen, er sei nach einer schweren Operation und den Folgen von Corona krankgeschrieben. Die „Mail on Sunday“ hat jedoch ein Foto aufgenommen, das Bashir am vergangenen Wochenende beim Abholen eines Essens zum Mitnehmen zeigen soll.

Von vielen Seiten häufen sich die Fragen an die BBC. So stimmte der konservative Abgeordnete Julian Knight, der dem für Medien zuständigen Ausschuss vorsteht, denen zu, die es für seltsam halten, dass Bashir 2016 nach mehrjähriger Abwesenheit vom Sender als Korrespondent für Glaubensfragen wieder eingestellt und später zum Ressortleiter ernannt wurde. Michael Grade, einst Vorstandsvorsitzender der BBC, spricht von einer „sehr dunklen Wolke, die über dem Journalismus der BBC schwebt“.