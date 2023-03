Die Suspendierung des Sportmoderators Gary Lineker hat sich für die BBC zu einer handfesten Krise ausgewachsen. Doch nicht nur der öffentlich-rechtliche Sender steht in der Kritik, die Debatte über Linekers Äußerung zur Rhetorik der Regierung in der Asylpolitik hat die gesamte britische Gesellschaft erfasst. Welche Bedeutung die Lineker-Krise hat, kann man an der umfassenden Medienberichterstattung ablesen – sie findet zum Teil mit Livetickern statt.

Lineker hatte auf Twitter geschrieben, ihn erinnere die Wortwahl, mit welcher die Regierung das verschärfte Asylrecht anpreist, an die Rhetorik aus dem NS-Deutschland der Dreißigerjahre. Die Politik, welche die Innenministerin Suella Braverman betreibe, sei „mehr als schrecklich“, schrieb Lineker. Braverman hatte den Plan vorgestellt, Flüchtlinge daran zu hindern, den Ärmelkanal mit kleinen Booten zu überqueren. Von der Gefahr einer „Invasion“ war die Rede.

Für seine Kritik erhielt der frühere Nationalmannschaftsstürmer Lineker breite Zustimmung. Aus den Reihen der britischen Regierung und der Tories hingegen wurde ihm erwartungsgemäß heftig widersprochen. Der Forderung, Lineker als Moderator der populären Fußballsendung „Match of the Day“ abzuberufen, beugte sich der BBC-Chef Tim Davie umgehend. Begründung: Lineker habe die Neutralitätspflicht des Senders verletzt.

Am Samstag fand die Fußballshow allerdings nicht nur ohne Gary Lineker statt, sondern auch ohne Experten und ohne Interviews mit Spielern und Trainern. „Zwanzig Minuten beschämendes, freudlose Fernsehen“ seien dies gewesen, schrieb der „Guardian“. Normalerweise dauert die Sendung anderthalb Stunden. Die Beschämung wird von vielen geteilt – auch in den Fußballstadien, in denen Fans am Samstag ihre Solidarität mit Lineker bekundeten.

BBC-Chef: Lineker soll wieder auf Sendung gehen

Gary Lineker moderiert „Match of the Day“ seit zwanzig Jahren. In Großbritannien ist er eine Ikone seines Sports, mit kaum jemandem zu vergleichen. Ohne ihn wollten auch die Ex-Fußballer Ian Wright und Alan Shearer nicht für die BBC auftreten. Also fand „Match of the Day“ in der besagten Schrumpfform statt. Weil sich weitere BBC-Mitarbeiter solidarisierten, fielen auch andere Programme aus. Ohne Lineker, das ist ganz offensichtlich, steht die BBC blank da.

Das hat auch der Generaldirektor des Senders, Tim Davie, erkannt. Er wolle Gary Lineker wieder auf Sendung haben, sagte Davie. „Gary ist ein hervorragender TV-Journalist. Erfolg bedeutet für mich, dass Gary wieder auf Sendung geht“, sagte Davie im Interview mit seinem eigenen Sender. Wie der Streit gelöst werden soll, erklärte er allerdings nicht. Man wolle die Situation in Ruhe klären, sagte Davie. Von Ruhe ist indes keine Spur.

Die „richtige Balance zwischen Pressefreiheit und Neutralität“

Davie entschuldigte sich für die eingeschränkte Fußballberichterstattung. „Es war ein schwieriger Tag, und es tut mir leid, dass das Publikum betroffen war und sein Programm nicht erhalten hat. Als echter Sportfan weiß ich, dass das ein herber Schlag ist, und es tut mir leid“, sagte Davie.

Linekers Suspendierung aber hält Davie für angemessen. Es gehe darum, die richtige Balance zwischen Pressefreiheit und Neutralität zu finden. Dabei gehe es nicht um politische Richtungen, sagte der frühere konservative Politiker. Seinen eigenen Rücktritt, der auch schon gefordert wird, schloss er aus.

In Leicester sitzt Lineker auf der Tribüne

Seinen Auftritt am Spieltag ließ sich Gary Lineker indes nicht nehmen. Mit seinem Sohn George saß er auf der Tribüne seines Heimatklubs Leicester City und sah zu seinem Bedauern die Niederlage gegen den FC Chelsea (1:3). Im dunklen Anzug trat der 62-Jährige dabei auf wie ein klassischer Anchorman.

„Ich bin zwar kein Einheimischer, aber ich sehe nicht einen Grund dafür, warum jemand für diese Äußerung suspendiert werden sollte“, meldete sich Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool, zu Wort und gab sich so feinsinnig, wie es der Debatte ansonsten nicht zu eigen ist: „Ich bin nicht sicher, ob ich ein Sprachproblem habe, aber ich finde keinen Grund dafür.“

Ein Problem hat dagegen Premierminister Rishi Sunak. An seinen Asylplänen will er fest- und sich aus dem Streit um Lineker heraushalten – was wohl kaum geht. Ihren Streit sollten Lineker und die BBC untereinander lösen, sagte Sunak. Dass das gelingt, bezweifeln nicht nur Politiker der Labour Party.