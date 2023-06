Der Mord an dem Archäologen Johann Joachim Winckelmann ist einer der berühmtesten Fälle der Kulturgeschichte. Ein BBC-Essay geht nun der Frage danach, was dessen Rezeption über uns erzählt.

Manche Geschichten sind kulturhistorische Dauerbrenner. Seit Jahrzehnten, ja gar Jahrhunderten werden wir nicht müde, sie zu erzählen, wohl weil sie ein letztes Geheimnis umgibt, das wir höchstwahrscheinlich niemals lösen werden. Über die Identität Jack the Rippers kann jede Generation aufs Neue spekulieren und sich aus zeitlicher Entfernung gruseln.

Ein anderer berühmter Kriminalfall der Geschichte unterscheidet sich in dieser Hinsicht insofern, als dass er schon nach kurzer Zeit aufgeklärt war: Am 8. Juni 1768 wurde Johann Joachim Winckelmann, als Archäologe und Kunsthistoriker bereits zu Lebzeiten europaweit bekannt, in Triest zunächst gewürgt und dann mit sieben Messerstichen ermordet. Kurz bevor er starb, machte er noch eine Aussage: Sein Zimmernachbar, ein Koch mit dem Namen Francesco Arcangeli, „Herr Erzengel“ also, mit dem Winckelmann die letzten Tage verbracht und dem er einige Goldmedaillen gezeigt hatte, habe ihn aus Habgier ermordet. Arcangeli wurde festgenommen und wenige Wochen später hingerichtet. Wo also liegt das Geheimnis? Oder besser: Warum wird aus dem Fall ein Geheimnis gemacht?

Im Prozess gegen Arcangeli, dessen Akten sich in der Biblioteca Civica in Triest einsehen lassen, beschreibt ein Zeuge das Verhältnis von Täter und Opfer. Arcangeli und Winckelmann seien „amicissimi“ gewesen, „allerengste Freunde“. Genau hier öffnet sich der Raum für Spekulationen, die aus einem schnöden Raubmord etwas Bedeutungsvolleres machen. Obwohl es dabei um eine im Grunde einfache Frage geht: Hatten Arcangeli und Winckelmann ein sexuelles Verhältnis? Und falls es so gewesen wäre, was ließe sich daraus schließen?

Die Geschichte eines Mordfalls

In einem Radioessay „Death in Trieste“ auf BBC 3 geht der Germanist Seán Williams dem Fall nun noch einmal nach. Nicht, um diese Fragen abschließend zu beantworten, sondern eher, um darüber nachzudenken, warum ein aufgeklärter Mord über so lange Zeit eine solche Faszination ausübt, dass er sowohl Widerhall in der Literatur fand (Williams erwähnt hier etwa Thomas Manns Roman „Tod in Venedig“) als auch von der Presse in regelmäßigen Abständen neu aufgegriffen wird.

So wurden sowohl der Mord an dem italienischen Regisseur Pier Paolo Pasolini als auch der an dem Modedesigner Gianni Versace mit dem Tod Winckelmanns verglichen, ohne dass hier die genauen Umstände geklärt wären. Woher kommt das Bedürfnis, Morde an homosexuellen Männern miteinander in Verbindung zu bringen, so als sei es zwangsläufig ihre Sexualität, die zum Tod führte? Wie so oft erzählt der Umgang mit diesen Fällen also mehr über die gesellschaftliche Stimmung als über die Verbrechen selbst.

Was erzählt die Vergangenheit über uns?

Williams’ These, dass wir die Geschichte immer durch die Linse unserer zeitgenössisch geprägten Wahrnehmung betrachten und dass diese den Blick trüben kann, ist keinesfalls neu. Trotzdem ergibt sie beim Fall Winckelmann besonderen Sinn. Denn gerade in Bezug auf Homosexualität zieht man intuitiv oft vorschnelle Schlüsse. So war das Italien des 18. Jahrhunderts für Homosexuelle ein angenehmerer Ort, als man heute vielleicht denken würde. Möglicherweise, so spekuliert Williams, ahnten auch während des damaligen Prozesses alle, dass Winckelmann schwul war. Und sahen das Motiv dennoch woanders. Wie das Gesetz und die Gesellschaft mit Themen umgeht, so legt es der Essay nahe, kann sich unterscheiden: Was legal ist, wird nicht zwangsläufig toleriert und umgekehrt.

Vielleicht also ist nicht nur das Geheimnis ein Grund, alte Geschichten wieder aufzuwärmen. Sondern die Frage, was sich an ihnen immer noch erzählen lässt. Über damals und heute. Dafür sind die fünf kurzen Folgen von „Death in Trieste“ fast schon zu kurz.