Seit dem 1. August gilt ein neues Landesgesetz für den Bayerischen Rundfunk. Was steht drin? Was bedeutet es für die Kulturberichterstattung, die bei Bayern 2 zu schrumpfen droht? Fragen an den Medienminister Florian Herrmann.

Seit dem 1. August ist für den Baye­rischen Rundfunk ein novelliertes Landesrecht in Kraft. Mit dem „Gesetz zur Änderung des Bayerischen Rundfunkgesetzes“ werden vor allem die Bestimmungen des Dritten Medienänderungsstaatsvertrags berücksichtigt, der seit dem 1. Juli gültig ist. Der F.A.Z. sagte Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, dass Bayern mit diesem Gesetz vor allem die Rahmenbedingungen für einen schlankeren, digitaleren und agileren öffentlich-rechtlichen Rundfunk geschaffen habe.

Das Gesetz stärke die Kompetenzen der BR-Kontrollgremien, also Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Ziel sei es, den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag zu stärken und die Beitragsgelder effizienter und sparsamer einzusetzen als bisher. Daher werde der Rundfunkrat – zusätzlich zu seinen neuen Kontroll- und Entscheidungsfunktionen – explizit mit der Überwachung des Kernauftrags betraut. Dieser betont nun Information und Kultur stärker gegenüber Unterhaltung. Auch werde der Bayerische Rundfunk mehr als bisher zum wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Beitragsgeldern verpflichtet.

Reform ist ein Marathon und kein Sprint

Im Gegensatz zu Bayern nutzen Länder wie das Saarland oder Berlin und Brandenburg die Novellierung ihrer Gesetze für die öffentlich-rechtlichen Anstalten gerade, um aktuell geforderte Veränderungen vorzunehmen. Da geht es etwa um die Deckelung der Intendantengehälter, die Reduzierung der Hörfunkangebote, die Begrenzung außertariflicher Gehälter oder auch um eine Veränderung der Leitungsstruktur. Solche Reformideen finden sich im Bayerischen Rundfunkgesetz nicht.

Florian Herrmann nennt dafür die Gründe: Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten benötigten eine weitreichende organisatorische Reform, eine zentralisierte Verwaltung sowie schlanke Leitungs- und Kontrollstrukturen. Ein Reformprozess dieser Größenordnung sei aber ein Marathon und kein Sprint. Viele Reformansätze seien nur dann sinnvoll, wenn die Bundesländer sich untereinander abstimmten. „Regionalität im Programm ist wichtig, Kleinstaaterei im Organisatorischen müssen wir hingegen dringend vermeiden“, sagt Herrmann.

Eine gesetzliche Obergrenze für die Gehälter von Intendanten zum Beispiel könne nur dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn alle Bundesländer mitziehen – sonst verzerre sie nur den Wettbewerb der Anstalten untereinander. Eine solche Regelung müsse außerdem am Gebot der Staatsferne gemessen werden, nach dem auch die Auswahl, Einstellung und Beschäftigung der Mitarbeiter durch die Rundfunkanstalten frei von staatlichem Einfluss erfolgen müsse. Dem von den Ländern berufenen Zukunftsrat kommt nach Herrmanns Meinung bei der Neuordnung der Medienlandschaft eine wichtige Rolle zu.

Kultur, Information, Bildung, Beratung

Und was passiert beim Baye­rischen Rundfunk zurzeit konkret, etwa mit dem Kulturradio Bayern 2? Der Medienminister ist in seiner Bewertung zurückhaltend: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe den klaren Auftrag, Kultur anzubieten. Der Kulturauftrag sei zuletzt mit dem Dritten Medienänderungsstaatsvertrag geschärft worden und stehe nun gleichwertig zu den Kernkompetenzen Information, Bildung und Beratung. Zum Kulturauftrag gehörten hochwertige Inhalte, Vielfalt und Regionalität gleichermaßen. Die Anstalten müssten den gestärkten Kulturauftrag mit Leben erfüllen und bei den notwendigen Reformkonzepten berücksichtigen. „Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht die legitime Erwartung, dass die beitragsfinanzierten Sender inhaltlich gerade in den Bereichen stark sind, in denen private Medien das aufgrund ökonomischer Entscheidungsrationalitäten nicht leisten können“, erklärte Herrmann.

Sein Kabinettskollege Markus Blume, Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, äußerte sich in der „Abendzeitung“ etwas prononcierter. Angesprochen auf den möglichen Wegfall zahlreicher Magazine, unter anderem zur Literatur, deren Beiträge künftig womöglich in einer längeren Sendestrecke aufgehen, sagte Blume, die geplanten Streichungen müssten „noch einmal diskutiert werden. Kulturelle Einsprengsel in einem rein auf Unterhaltung getrimmten Programm halte ich für den falschen Weg. Ich wünsche mir ein akzentuiertes, profiliertes Kulturprogramm im Baye­rischen Rundfunk und hoffe, dass es angesichts der Debatte noch einmal zu einem vertieften Nachdenken kommt.“