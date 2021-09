Liv Lisa Fries im Porträt : Warum haben Sie Ihren Kollegen angespuckt, Frau Fries?

Aktualisiert am

Seit Jahren ist Liv Lisa Fries in „Babylon Berlin“ zu sehen, seit Kurzem in „Felix Krull“, bald in „Munich: The Edge of War“. Kein Wunder, dass die Kamera sie liebt – und das Publikum auch. Ein Porträt.

Liv Lisa Fries als Zaza mit Jannis Niewöhner als Felix Krull in einer Szene aus Detlev Bucks Verfilmung des Romans von Thomas Mann Bild: Picture Alliance / dpa / Warner Bros / Bavaria Filmproduktion

Eine Szene aus der dritten Staffel von „Babylon Berlin“: Charlotte Ritter (gespielt von Liv Lisa Fries), von der Assistentin zur Kommissarsanwärterin aufgestiegen, kämpft sich durch eine wartende Menschenmenge. Sie ist auf dem Weg zum Gericht, sie hat es sehr eilig: Es geht darum, eine Hinrichtung zu verhindern. Der Weg ist versperrt. Sie ruft: „Ich muss dringend durch!“ Das interessiert die Umstehenden nicht, denn die Menschenmassen hier erwarten den Trauerzug Gustav Stresemanns. „Das Ende der Beisetzung müssen Sie aber schon abwarten“, sagen die Polizisten der jungen Frau. Sie aber duldet keinen Widerspruch, bahnt sich schließlich schreiend einen Weg durch die Absperrung.

Man muss unweigerlich an diese Szene denken, wenn man der Schauspielerin Liv Lisa Fries beim Gespräch gegenübersitzt. Es ist der Pressetag zu Detlev Bucks neuem Film, der Thomas-Mann-Verfilmung des bekannten Bestsellers „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“, am Berliner Gendarmenmarkt.

„Ist es nicht ein bisschen kalt hier?“, fragt sie als Erstes und bittet dann einen Hotelangestellten genauso freundlich wie entschieden, die Klimaanlage auszuschalten. Im ganz Kleinen scheint sich darin die gleiche Durchsetzungskraft zu zeigen, der selbstverständliche Mut, den Mund aufzumachen, sich nicht um Vorgaben, Regeln, Angepasstsein zu scheren, der ihre Figur in der beschriebenen Szene aus den späten 1920er-Jahren auszeichnet.

Sie steckt gerade, die kurze, leicht wellige Zwanzigerjahre-Bobfrisur verrät es, schon mitten in den Dreharbeiten zur neuen Staffel der Erfolgsserie „Babylon Berlin“. „Die letzten Wochen waren die vielleicht anstrengendsten überhaupt: Wir hatten wieder die Tanzszenen.“ Ist das eigentlich schwierig, von Dreharbeiten so umzuschalten zu einem Tag voller Pressegespräche? „Es ist eigentlich unmöglich. Am liebsten würde ich mich weigern“, sagt sie. „Babylon Berlin“ hat sie berühmt gemacht, angepasst aber nicht.

Liv Lisa Fries, vor dreißig Jahren im Nordosten Berlins geboren, ist ein Freigeist. Und genau diese Eigenschaften, der Freiheitsdrang und der Mut zum Eigensinn, sind es, die ihr Spiel und ihren Erfolg ausmachen und die ihr seit Oskar Roehlers „Elementarteilchen“ (2006) und einer Rolle im Schimanski-Tatort 2007 jede Menge Preise, internationale Anerkennung und denkwürdige Hauptrollen in Filmen und Serien eingebracht haben. Sie lehnt sich gern auf gegen festgelegte Regeln. Oder, besser gesagt: Sie reizt alle Freiheiten im Rahmen festgesetzter Regeln aus. Und das mit einem Charme und einer berlinerischen Kessheit, die eine große Ernsthaftigkeit hinter Leichtigkeit verstecken. Gerade deshalb, erklärt sie, hat sie die Zusammenarbeit mit Detlev Buck für „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ so genossen: „Weil ich Detlev generell einen sehr befreienden Menschen finde: sehr situativ, sehr humorvoll, sehr freiheitsliebend.“

Diese Freiheitsliebe erlaubte es Fries, sich bei den Dreharbeiten zu dem Film viel eigenen Raum zu nehmen für Improvisation. Sie spielt die Rolle der Zaza, einer jungen Prostituierten, die Felix Krull (Jannis Niewöhner) in Frankfurt kennenlernt. Als er durch die Vermittlung seines Stiefvaters nach Paris geht und dort in einem Grandhotel zu arbeiten beginnt, kommt sie nach einer Weile in die französische Hauptstadt nach. Wie Felix Krull ist sie ehrgeizig und auf ihren gesellschaftlichen Aufstieg bedacht, dabei bleibt sie zugleich sehr unabhängig von ihm. Sie wird die Geliebte und Verlobte des reichen Marquis de Venosta (David Kross), der auch mit Felix Krull befreundet ist.

„Eine der Hauptanweisungen von Detlev Buck während des Drehs: Er hat mir immer wieder gesagt, ich soll mich befreien. Irgendwann hab ich mich dann auf den Tisch gestellt und zu ihm gesagt: Ich möchte nur, dass du siehst, was passiert, wenn du das sagst. Wenn du sagst, dass du das willst, dann mach ich das – aber dann mach ich das wirklich!“