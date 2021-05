35 Jahre „Großstadtrevier“ : Auf Eigensicherung achten

Seit 35 Jahren versehen die wackeren Hamburger Fernsehpolizisten der Vorabendserie „Großstadtrevier“ ihren Dienst. In mittlerweile 34 Staffeln und mehr als 450 Folgen, in wechselnder Besetzung waren und sind sie im Einsatz. Für die ARD ist das ein Anlass, die Serie heute zur Hauptsendezeit mit einem Film zu würdigen: „Großstadtrevier – St. Pauli 06:07 Uhr“.

Als die Serie im Jahr 1986 im Ersten auf Sendung ging, griff der Regisseur Jürgen Roland auf seine Erfahrung als Polizeireporter zurück, um die filmreifen Flecken und Figuren seiner Heimatstadt zu einer Art von Polizisten-Seemannsgarn zu verweben: „Große Haie, kleine Fische, Viel Schatten, viel Licht“, heißt es im eingängigen Titelsong der Band Truck Stop. Und der „Ede“, der „Reißaus“ nimmt, weil er „den Schutzmann nicht mag“, ist hier selten wirklich ein Großkrimineller oder mordlüsterner Soziopath.

Hinter den notwendigen Spannungsbögen, schilderte Roland kleine und größere Dramen – und den Alltag der Schutzpolizisten. Er wollte, wie er im Jahr 2000 anlässlich der 150. Folge im Gespräch mit der F.A.Z. sagte, den „Deppen, die der Kripo nur den Kaffee bringen“, ein Denkmal setzen. Das war ehrlich und liebevoll gemeint. Von Beginn an kommt die Serie fast ohne Geballer aus und ist in Sachen Körperlichkeit so züchtig, wie es sich für den Vorabend gehört.

Die Wache in Bahrenfeld, in der man noch Grün trug

Stets schimmerte etwas Provinzielles im „Großstadtrevier“ durch, ins Positive gewendet: Der Kiez, nicht als Modebegriff für den noch nicht gentrifizierten Einzugsbereich übersättigter Städter, sondern als Verweis auf die Stadt als zusammengeschobener Haufen aus Dörfern, in denen man sich und seinen Schutzmann, respektive seine Schutzfrau kennt. Das garantiert der Serie ihre große Beliebtheit – auch wenn es nach dem Umzug aus der gesprengten Wache in Bahrenfeld, in der noch Grün getragen wurde und das erste Polizistenduo des Streifenwagens „Vierzehn-Zwo“ auf die Namen Block und Wegner hörte, nun manchmal etwas sehr poliert und brav zugeht.

Die Fans der Serie werden sich an diesem Mittwoch aber festhalten müssen. Denn für „Großstadtrevier“-Verhältnisse geht es zur Sache. Polizeiobermeisterin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) gerät auf dem Heimweg in der U-Bahn mit zwei Männern aneinander, die sie brutal zusammenschlagen und ihr, als Zeichen der Entehrung, die Haare mit einem Teppichmesser abschneiden. Als die Kollegen eintreffen – „auf Eigensicherung achten!“–, sind die Täter auf und davon. Perdu sind auch die Unversehrtheit und das Sicherheitsgefühl von Nina Sieveking.

Den erschreckenden Videos über Polizeigewalt, die durchs Netz und die Medien geistern, begegnen der Regisseur Félix Koch und der Drehbuchautor Norbert Eberlein hier mit der seltenen Gegenfrage: Wie ergeht es Polizisten, die in ihrem Job brutal angegriffen und ihrer Würde beraubt werden? Von Menschen, die sie schützen, deren Wohl sie in Konfliktsituationen bewahren, ohne die Fassung zu verlieren. Die Polizeiobermeisterin zerbricht nicht an den Schlägen, die sie einsteckt, sondern an einem ominösen Zeugen, der daneben gestanden und gelacht haben soll. Ihr Partner Lukas Petersen (Patrick Abozen) ist hilflos: „Nina, wie soll ich dir jetzt dabei helfen?“

Eine Leiche, die keiner kennt, interessiert keinen

Zu sagen, dem Film gehe jede Geschwätzigkeit ab, wäre zu viel gesagt, aber gemessen an der Überdeutlichkeit vieler ARD-Krimis setzen Koch und Eberlein einen überzeugenden Ton. Sie vollbringen den Spagat zwischen den Herzwärmemomenten der Serie und den rauen Szenen des Neunzigminüters. Das Timing stimmt. Und Wanda Perdelwitz, die inklusive Kurzhaarfrisur von der Maske glaubwürdig zugerichtet wurde, füllt ihre Rolle auch auf Langstrecke. In manchen Szenen mutet das Drehbuch der Figur zu viel zu: Wenn sie eine Siebzehnjährige niederbrüllt, weil diese ihrer Ziehmutter die Anerkennung versagt, und dahinter ihre eigene Entwürdigung aufscheint, dann entlarvt sich die Szene als Drehbuchvehikel. Gleiches gilt für Szenen, in der vergrabene Leichen gefunden werden, weil die Folie, in die sie eingewickelt wurden, noch aus dem Erdreich lugt. Jürgen Roland soll zudem einst bemerkt haben: Eine Leiche, die der Zuschauer nicht kenne, interessiere ihn nicht.

Stark und wuchtig sind die Bilder von Anne Misselwitz (Kamera). Trotz der unvermeidlichen Lichter des nächtlichen Hamburger Hafens bleibt sie nicht am Postkarten-Kiez kleben. So kraftvoll sind die ausrückenden Streifenwagen des 14. Polizeikommissariats wohl selten inszeniert worden. Auch Waffen werden hier nicht wie Spielzeugpistolen behandelt. In Misselwitz’ Bildern spürt man ihre Kälte, Härte und ihr Gewicht. Wenn sie im Spind liegen, zeichnet sich ihr dunkler Schatten scharf gegen das helle Furnier ab.

Bleibt, getragen durch einen kleinen Gastauftritt von Heinz Hoenig, die Erinnerung an „die guten alten Zeiten“: „Hier gab’s mal einen, der kannte sich aus“, sagt Hoenig in seiner Rolle als Milieu-Figur Rabe. Klar, dass der Film dem nun zum Schutzheiligen aller Streifenpolizisten gewordenen Jan Fedder alias Dirk Matthies noch einmal einen Erinnerungsdienst erweist. Fedder, der neben der unverwüstlichen Maria Ketikidou als Hariklia „Harry“ Möller wohl am längsten (von Folge 37 bis 447) mit an Bord war und im Dezember 2019 starb, ist samt der alten Mannschaft auf einem Foto im neuen Revier verewigt. So stehen die Renovierungsarbeiten, die im Revier dezent im Hintergrund ablaufen, auch für die Modernisierung einer Serie, die seit 35 Jahren im Vorabendprogramm brav ihren Dienst tut. Auf dass es weiterhin heißt: „Große Sünden, kleine Schwächen / Das wahre Gesicht / Zeigt sich hier im Großstadtrevier.“

Großstadtrevier – St. Pauli 06:07 Uhr läuft heute um 20.15 Uhr im Ersten.