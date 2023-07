Der Streamingdienst Disney+ bringt eine Sammlung verborgener Klassiker der Filmgeschichte auf den Bildschirm: Insgesamt 28 restaurierte Cartoon-Klassikern vor allem aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts, aber auch aus den Vierzigern bis frühen Sechzigern werden auf der Plattform veröffentlicht. Die Kurzfilme der Disney Animation Studios, die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen feiern, bilden ein Panorama der frühen Animationskunst. Seit Freitag sowie am 11. August, vom 5. bis 8. September und am 6. Oktober kann man die Filme auf Disney+ wiederentdecken.

Nicht nur die heutigen Disney-Superstars – Micky und Minnie, Donald, Goofy und Pluto – sind hier zu finden, sondern auch frühe Figuren wie Oswald the Lucky Rabbit, der seine Premiere im Jahr 1927 mit dem Kurzfilm „Trolley Troubles“ feierte. Hier muss der Hase einen Trolley erst an einer faulen Kuh vorbei- und dann einen steilen Berg empormanövrieren, hinter dessen Gipfel es natürlich steil bergab geht. In „All Wet“ (deutsch: Alles nass), ebenfalls von 1927, ist Oswald als Möchtegern-Rettungsschwimmer zu sehen, der Fanny Cottontail – eine Vorgängerin von Minnie Maus – beeindrucken will und sie prompt aus wilden Fluten retten muss. Der Tanz der beiden Figuren auf den sich auftürmenden Wellenbergen zählt zu den herausragenden Sequenzen des frühen Trickfilms.

Mickys fast vergessener Vorläufer

Oswald war der Vorgänger von Micky Maus und wäre womöglich zur tragenden Disney-Figur geworden – hätte dieser nicht 1928 die Rechte an dem Hasen an den Produzenten Charles Mintz verloren. Mintz hatte 1924 den Filmverleih Winkler Pictures übernommen, der Disneys Filme nach der Pleite von dessen Laugh-O-Gram Studio produzierte. 1927 schloss Mintz einen Vertrag mit Universal Pic­tures über 26 Oswald-Cartoons ab, die Disney und sein Zeichner Ub Iwerks schufen. Die Kurzfilme wurden zur Erfolgsgrundlage der Walt Disney Studios, aber Mintz reklamierte die Rechte an Oswald. Also schufen Disney und Iwerks eine neue Figur: Micky Maus, die den Hasen aus dem Rampenlicht verdrängen sollte. Erst 2006 erwarb Disney unter dem (kürzlich erneut zum Konzern-Vorstand gewordenen) Bob Iger die Rechte an Oswald zurück; inzwischen tritt die fast vergessene frühe Disney-Figur in den Parks sowie in Videospielen und Cartoons in Erscheinung.

Besonders die Filme aus den Zwanziger- und Dreißigerjahren, die Disney jetzt aus dem Archiv hervorholt, faszinieren – darunter Stücke aus den „Silly Symphonies“, einer Reihe von 75 teils oscargekrönten Kurzfilmen, die zwischen 1929 und 1939 entstanden. Der „Skeleton Dance“ (Tanz der Skelette) bildete 1929 mit einem gruseligen Knochenballett zu Edvard Griegs „Marsch der Trolle“ den Auftakt zu einer Trickfilmreihe, die berühmte Musikstücke illustrierte. Seinerzeit sorgte er für erhebliches Aufsehen; in Dänemark war er als „zu makaber“ verboten. Viel lieblicher hingegen geht es in der Silly Symphony „Wynken, Blynken and Nod“ von 1938 (Das Traumschiff) zu: Das Stück nach dem Gedicht von Eugene Field illustriert die phantastische Traumreise dreier kleiner Sternenangler in einem hölzernen Schuh – in Farbe, wie das seit 1935 möglich war. Im Rahmen der „Silly Symphonies“ feierte übrigens 1934 auch Donald Duck sein Debüt – leider ist „The ­Wise Little Hen“ nicht in dieser Sammlung restaurierter Klassiker enthalten.

Unter den überarbeiteten großen Disney-Werken ist indes „Building a Building“ (Micky, der Bauarbeiter) von 1933, in dem neben Minnie Maus auch eine Frühform von Kater Karlo (Peg Leg Pete, auch Black Pete oder Bad Pete) als Antagonist zu sehen ist. Der Kurzfilm unter der Regie von David Hand, der später die Disney-Kinoklassiker „Schneewittchen“ und „Bambi“ machen sollte, erhielt eine Oscarnominierung, verlor aber gegen ein anderes Disney-Werk, „Three Little Pigs“.

Eine erstaunliche Entwicklung

Was erwartungsgemäß fehlt, ist ein Verweis auf das Durchforsten der Backlist von Disney, die der Konzern gerade heimlich vollzieht, um frühere, potentiell rassistisch konnotierte Geschichten auszusortieren und dem heutigen Verständnis von Diversität und Inklusion zu genügen, wie es in einem Schreiben an den früheren Disney-Zeichner Don Rosa hieß (F.A.Z. vom 1. März). Zu vermissen ist ebenfalls eine animationstechnisch erläuternde Einordnung der Filme, in denen die Gesetze der Physik phantasievoll außer Kraft gesetzt werden, in denen die Helden vermeintlich übermächtige Bösewichte und widerspenstige Alltagsgegenstände zu bändigen haben und haarsträubende Fahrten die Achterbahnen in den modernen Disneyparks vorwegnehmen. Hier lässt sich die erstaunliche Entwicklung des Trickfilms unter Disney verfolgen, vom Schwarz-Weiß- zum Tonfilm, aber auch von den zweidimensionalen Animationen der Frühzeit bis zu den Werken, in denen die von Ub Iwerks in den Dreißigerjahren entwickelte Multiplan-Kamera für komplexe perspektivische Verschiebungen zwischen Vorder- und Hintergründen sorgte. Es lohnt sich, in dieser Reihe ganz genau hinzuschauen.

Abrufbar ab 7. Juli: Der Freizeitkapitän (1961), Badetag (1946), Micky, der Bauarbeiter (1933), Frankies Katzenmusik (1947), Goofy macht Gymnastik (1949), Tanz der Skelette (1929).

Ab 11. August: Die verrückte Olympiade (1932), Donalds Cousin Gustav (1939), Kurzbesuch bei Onkel Donald (1938), Der tollkühne Donald in seiner Fliegenden Kiste (1943), Goofy und Wilbur (1939), Mickys Dampfwalze (1934).

Ab 5. bis 8. September: Alles nass (1927), Trolley Troubles (1927), Das gefundene Fressen (1940), Meer-Babys (1938), Mickys Känguruh (1935), Pluto will spielen (1934), Pluto, Junior (1942), Tanz in der Scheune (1929).

Ab 6. Oktober: Campingfreude (1934), Chip und Chap auf hoher See (1956), Das Geigenkonzert (1930), Donald, der Hobbytapezierer (1948), Old Macdonald hat ’ne Farm (1941), Ist die Katze aus dem Haus . . . (1929), Das Zauberschiff (1938).