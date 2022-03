Ukraine-Krieg im Internet : Überleben im Kampf um jedes Haus

Aktualisiert am

Ein Krieg wird nicht im Internet gewonnen. Wie die Ukraine in den Sozialen Medien kommuniziert und Widerstand gegen Putins Angriff leistet, ist aber beeindruckend.

Eine der eindrucksvollsten Begebenheiten aus den ersten Tagen der russischen Invasion nahm ein ukrainischer Autofahrer mit seiner Dashboard-Kamera irgendwo bei Kiew auf. Er passierte auf der Gegenfahrbahn einen russischen Panzer, der offenbar zum Stillstand gekommen war. Kein Benzin, sagen die etwas hilflos daneben stehenden Soldaten. „Soll ich euch abschleppen, zurück nach Russland?“, fragt der Fahrer, trockenes Lachen auf beiden Seiten. Ob sie eigentlich wüssten, wo sie hinführen, fragt der Ukrainer und klärt sie auf, dass es für sie nach Kiew ginge. „Nach Kiew? Verdammt, was sagen die Nachrichten?“, fragen die Russen. „Alle sind auf unserer Seite“, sagt der Autofahrer und dass die ganze Kolonne ahnungslos sei. Dann geht es weiter, in ein-, zweihundert Metern steht der nächste Panzer.

Diese Aufnahme wurde sogleich mit englischen Untertiteln versehen und weitreichend auf den sozialen Medien geteilt, weil sie den Irrsinn des Krieges ziemlich gut illustriert. Es gibt weitere Aufnahmen dieser Art, und alle sind sie aus ukrainischer Perspektive. Das hat einen einfachen Grund: Seit drei Jahren ist es russischen Soldaten verboten, im Dienst ein Smartphone oder ein Tablet mit sich zu führen, erlaubt sind nur Telefone ohne Kamera und Internetanschluss. Auf diese Weise bewegen sich die Armeeangehörigen in einem Informationsvakuum, aus dem heraus sie nicht oder nur selten ihre Angehörigen erreichen können und umgekehrt von Nachrichten und Weltlage abgeschnitten sind. Dass in der russischen Regierung keine Freunde freier Informationsverbreitung sitzen, ist ja bekannt, aber man hätte doch mit etwas zeitgemäßeren Formen von Propaganda gerechnet. Das Beeindruckendste, was da bisher aufgeboten wurde, sind von Trollfarmen gesteuerte fiktive ukrainische Regierungskritiker-Bots, deren Porträtfotos mithilfe Künstlicher Intelligenz generiert wurden.