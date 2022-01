AP entwickelt NFT-Marktplatz : Fotojournalismus als Token

Die Nachrichtenagentur Associated Press entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Blockchain-Anbieter Xooa ein Portal für Non-Fungible Token (NFT). Dort können Nutzer dann Agenturbilder erwerben.

Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) will ihre preisgekrönten Nachrichtenbilder künftig auf einem Portal für sogenannte Non-Fungible Token (NFT) anbieten, das zusammen mit dem Blockchain-Management-Anbieter Xooa entwickelt wurde. Wie AP am Dienstag mitteilte, soll der NFT-Marktplatz am 31. Januar online gehen. Demnach soll das erste, umfangreiche Angebot Fotografien von zeitgenössischen und ehemaligen AP-Fotografen, respektive „digital verbesserte“ Abbildungen ihrer Arbeiten umfassen.

„175 Jahre lang haben AP-Photographen die größten Geschichten der Welt durch packende und ergreifende Bilder aufgenommen, die bis heute nachhallen“, sagt Dwayne Desaulniers, der bei AP die Abteilung „Blockchain und Data Licensing“ leitet, in einer Pressemitteilung. Laut dieser wird jedes der digital aufbereiteten Fotos mit sogenannten Metadaten versehen, die dem Besitzer des entsprechenden NFT Auskunft über das Datum, den Ort, die Fotoausrüstung und die jeweiligen Kameraeinstellungen der Aufnahme geben. Thematisch soll die initiale Bildauswahl, die über mehrere Wochen veröffentlicht wird, zunächst aus den Bereichen Klima, Krieg und Weltraum bestückt werden, oder einen Fokus auf das Werk einzelner Fotografen legen.

Was die virtuellen Bild-Marken kosten, verrät AP noch nicht. „Die Preise werden variieren“, heißt es. Die Erlöse dienten dazu, „faktenorientierten, unvoreingenommenen AP-Journalismus“ zu finanzieren.

Wie das Tech-Portal „The Verge“ berichtet, ist AP nicht das erste journalistische Unternehmen, das sich mit der Vermarktung seiner Inhalte via NFT beschäftigt. Sowohl das Wirtschaftsnachrichtenportal „Quartz“, als auch die „New York Times“ haben bereits virtuelle Kopien ihrer Artikel als NFT verkauft. Craig Peters, Chef der Bildagentur Getty, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg im Dezember, dass er in der NFT-Technologie großes Potential für sein Unternehmen sehe.