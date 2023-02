Die Menschen in der Ukraine geben nach einem Jahr russischen Angriffskrieg nicht auf. Auch nicht die Kultur. Wie sehr diese Widerstand leistet, zeigt der Kultursender Arte am ersten Jahrestag des Beginns des russischen Angriffs auf die Ukraine mit einer besonderen Aufzeichnung aus dem Opernhaus in Odessa, das am 17. Juni des vergangenen Jahres erstmals nach Kriegsbeginn wieder öffnete.

Ursprünglich war die Premiere der eigens für das Haus komponierten Oper „Kateryna“ anlässlich des Welttheatertags für den 27. März geplant. Am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns, hätte eine öffentliche Opernprobe stattfinden sollen. Doch viele Mitwirkende der Oper gingen an die Front, wie Arte berichtet. Im September feierte das Stück dann Premiere. Die Aufnahme einer Vorstellung aus dem Oktober nimmt Arte heute in sein On-Demand-Programm auf.

Eine Neuinszenierung mit Symbolkraft

Bei der Inszenierung handelt es sich um eine Neufassung der Oper, die auf einem Gedicht des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko basiert und die Geschichte eines von ihrem russischen Liebhaber verlassenen ukrainischen Mädchens erzählt. Nach Angaben von Arte handelt es sich um die größte Produktion des Opernhauses seit der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine 1991. Das Theater habe sie direkt beim ukrainischen Komponisten Alexander Rodin in Auftrag gegeben. Gespielt werde unter anderem auf eigens für die Oper entwickelten Instrumenten, die Naturgeräusche imitieren.

„Die Übertragung der Oper ,Kateryna‘ am Jahrestag des Kriegsbeginns ist von großer Symbolkraft“, sagt die bei Arte zuständige Redakteurin Veronka Köver. Erstmals nehme man die Produktion eines Opernhauses auf, das nicht zum Netzwerk der 23 europäischen Partnerhäuser gehöre. Von 18 Uhr an ist die Aufzeichnung mit Untertiteln in sechs Sprachen heute auf Arte Concert verfügbar. Im Anschluss steht die Oper als Video-on-Demand 90 Tage in der Mediathek.