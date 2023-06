So etwas zeigt Arte nicht: Marjinka in der Region Donezk. Die Stadt wurde beim russischen Überfall fast vollständig zerstört. Bild: dpa

„Ich bin gegen den Krieg“, heißt es im ersten Satz von Irina. Sie sei auch „nicht gerade der Typ, die damit verbundenen Risiken einzugehen“. Aber als Russin und „freie Dokumentarfilmregisseurin“ wollte sie „mit eigenen Augen die Regionen sehen, die heute russisch sind“. Sie wollte „die militärische Spezialoperation, wie es bei uns heißt, verstehen. Diese geschichtsträchtigen Bilder wollte ich zeigen.“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Und was zeigt sie uns? Sie zeigt uns Bilder und schildert uns das Schicksal dreier Menschen im Donbass. Der Region im Osten der Ukraine also, in welcher der russische Angriffskrieg schon 2014 – wie auch mit der Besetzung der Krim –, begann. In dem für Arte produzierten Film sieht das anders aus.