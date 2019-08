Serie „Mord im Böhmerwald“ : Tschechiens Volkszorn

Aktualisiert am

Gesehen hat niemand etwas. Es gibt keine Zeugen des Mordes am jungen Rom Denis Janecek (Jan Cina), der erst zusammengeschlagen und dann aufgehängt wurde. Obwohl die Tat auf dem Marktplatz von Buchnov stattfand. Es war dunkel, der Platz menschenleer. Anständige Bürger, das sind nach vorherrschender Ansicht die „Weißen“ in Buchnov, saßen in der Kneipe gegenüber dem öffentlichen Richtplatz oder zu Hause.

Draußen herumlungern, das machen hier die „Zigeuner“, wie Denis, der bekommen hat, was er verdiente, so der allgemeine Tenor. Der mutmaßliche Täter Jiri Kovac (Jiri Roskot), geistig leicht eingeschränkt, habe die Gerechtigkeit stellvertretend in die eigenen Hände genommen, heißt es. Viele halten Jiri für das Werkzeug eines legitimen „Volkszorns“.

Er bleibt, beobachtet und stellt Fragen

Denis habe schließlich Helena Svobodova (Stepanka Fingerhutova), die zarte Tochter des angesehenen Arztes Vladimir (Pavel Kriz) und der Bürgermeisterin Alena (Barbora Sporclova Kodetova), erst vergewaltigt, dabei geschwängert und später geschlagen. Das sei möglich, seit die viel zu liberale Polizei nichts mehr unternimmt – so hört es der Prager Dokumentarfilmer und Blogger Lukas Zemcicka (Matej Andel) auf seiner Recherchereise nach Buchnov vier Monate nach dem Mord mehrfach.

Niemand will reden, auch Helena nicht. Aber Lukas, der Kindheitsverbindungen in den Ort hat und den eine alte Schuld antreibt, reist nicht ab. Er bleibt, beobachtet und stellt Fragen für einen Dokumentarfilm, der die Umstände von Denis’ Ermordung aufklären soll.

Erste Erkenntnisse: Unter den ehrenwerten Leuten in Buchnov sind zwar viele, aber nicht alle Rassisten. Es gibt auch Betrüger, Ehebrecher und Kinderschänder. Kleinkriminelle machen Kleingeld; Leute mit Ambitionen und gewissen Mitteln haben größere Ambitionen und gewalttätigere Handlanger. Wenig ist eindeutig. Und selbst der honorige Mann, der seine eigene Tochter missbraucht und sein ungeborenes Baby als Liebespfand verherrlicht, kann als großartiger Mediziner halbe Wunder vollbringen, um ein im Krankenhaus längst aufgegebenes Romakind vor dem Gifttod zu bewahren.

Auf den ersten Blick ähnelt die erste tschechische Kriminalserie, die Arte zeigt, britischen Qualitätsproduktionen wie „Broadchurch“, und auf den zweiten auch. Acht Folgen lang entfaltet sich eine Ermittlung, die immer weitere Kreise zieht und tief in amoralische Abgründe blickt. Das Zusammenleben der gesamten Gemeinde wird auf die Probe gestellt, das fragile Gleichgewicht gegenseitiger Abneigung zerstört.

Nicht die Polizei, sondern ein Dokumentarfilmer mit schlechtem Gewissen und immenser Hartnäckigkeit übernimmt hier die Rolle des Wahrheitssuchers. Es geht dabei nicht nur um gerichtsfeste Fakten, im Zentrum stehen auch die individuellen und kollektiven Motive des Handelns und ihre ambivalenten Interdependenzen. „Mord im Böhmerwald“, das mit dem Alternativtitel „The Lyncheon“ („Der Lynchmord“) zutreffender bezeichnet ist, zeigt Arte dabei in einem „Bingewatching light“-Format mit je vier Folgen an zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen.

Tarantinomäßig überzeichnet

Die erste heiße Spur führt Lukas über den Kindheitsfreund Jiri zu einer verfallenen, abgelegenen Fabrik, in der die Apothekerin Magda (Zuzana Stivinova) einen geheimen Import-Export-Handel betreibt. Der stellvertretende Bürgermeister Stanislav (Jiri Dvorak) hält schützend die Hand über die Machenschaften. In der Fabrik hatte der tote Denis einen Hilfsjob inne, den nun sein Bruder Tomas (Marsell Bendig) geerbt hat.

Die Aufsicht führt Pavel (Janek Gregor), ein cholerischer Schläger. Geschäftspartner von Magda sind die Deutschen Klaus und Franz (Ladislav Hampl und Ondrej Nosalek), die, diesen Scherz erlaubt sich die Serie, ganz tarantino- und nationalklischeemäßig überzeichnet auftreten. Dazu gehört, dass den beiden Gekleideten das Foltern in Seppelhut und hirschhornknopfbewehrtem Lodenzeug am meisten sadistische Freude bereitet.

Die Darstellung von deutschen Verbrechern in Böhmen, das hat aus historischen Gründen nach wie vor eine schwierige Darstellungs- und Rezeptionsdimension. Hier rettet sich „Mord im Böhmerwald“ auf das gleichwohl brüchige Terrain absurder Übertreibung nah an der Satire. „Showrunner“ ist im Übrigen mit Harold Apter ein Amerikaner, der sechs junge tschechische Autoren im „Writer’s Room“ ein höchst aktuelles Tschechien entwerfen und die wachsende politische und soziale Spaltung der Öffentlichkeit sehr genau beschreiben lässt.

Zusammen mit Jan Bartek führt Apter in der Produktion des tschechischen Fernsehens Ceska televize (mit Koproduzent Arte) auch Regie. Wer sich hierzulande von Klaus und Franz beleidigt fühlt, sollte genauer hinschauen und sich über den Unterschied von Fiktion und Affirmation Gedanken machen. Die höchst konzentrierte Bildgestaltung von Tomas Juricek tut jedenfalls ein Übriges, um „Mord im Böhmerwald“ zu einem der wichtigsten fiktionalen Fernsehereignisse dieses Jahres zu machen.

Mord im Böhmerwald, die ersten vier Folgen laufen heute, ab 21 Uhr, auf Arte.