Frankreichs Hip-Hop als Serie : Mit dem Furor der Banlieues

Suprême NTM und Dee Nasty: Arte zeigt eine energiegeladene Serie über die Frühzeit des Hip-Hop in Frankreich. Das ist ungewöhnlich stark in jeder Hinsicht.

Skeptisch stehen sie irgendwann vor einem vorgartengroßen 48-Spuren-Mischpult und all dem an­deren technischen High-End-Schnickschnack im Tonstudio ihres neuen Major Labels Sony (Epic): Bruno Lopes alias Rapper Kool Shen und sein Jugendfreund Franck Loyer alias DJ S, zwei der Mitglieder der bald darauf berühmten Band Suprême NTM. Der Dritte im Bunde, Rapper Joeystarr, eigentlich Didier Mor­ville, versäuft gerade den Vorschuss. Erst Wochen später taucht er im Studio auf, weshalb er mit DJ S (Victor Bonnel) an­einandergerät, der kurz darauf aus der Band aussteigt. Ihrer Performance im Herbst 1990 kann all das nichts anhaben. Vor den Mikros packen die Jungs ihre Vorstadtwut aus und erzählen von der Welt von morgen, um die man kämpfen müsse.

„Le monde de demain“ war der erste Studiotitel von NTM, eine Anklage gegen die Verhältnisse in den Pariser Banlieues und eine wuchtige Ansage: „Je ne suis pas un leader/ Simplement le haut-parleur/ D’une génération révoltée/ Prête à tout ébranler“. Kein Anführer wollte man sein, nur Lautsprecher einer revolutionären Ju­gend, bereit, alles umzustürzen. Da hat man sicher keine Angst vor einer Kiste voller Regler. Angewiesen aber war der Hip-Hop auf diese Soundperfektion nicht; er funktionierte schmutzig mindestens ge­nauso gut, sei es in Straßenbattles oder auf Piratensendern. Das gilt für den französischen Hip-Hop ebenso wie für sein amerikanisches Vorbild. Auch wenn man sich in Frankreich mehr am Message-Rap als am Gangsta-Rap orientierte und die Gruppen ethnisch bunt gemischt waren, ging es in den Texten nicht selten gewalttätig zu. Emanzipation der Abgehängten war das Ziel, Angriff das Mittel der Wahl.

Allerbeste frankophone Kinotradition

Das Wunderbare an Katell Quillévérés und Hélier Cisternes Verfilmung der frühen Jahre von NTM und des (Radio-)DJs Dee Nasty, bürgerlich Daniel Bigeault, der den Hip-Hop Mitte der Achtzigerjahre überhaupt erst nach Frankreich brachte – seine LP „Paname city rappin“ (1984) war das erste französische Rap-Album –, das schlichtweg Mitreißende also ist, dass auch diese Serie auf Überwältigung durch Technik verzichtet: Es gibt keine gewaltigen Sets, die per Drohne in Hochglanzoptik eingefangen werden, keine Retro-Ausstattungsorgien, nicht einmal eine pompöse Soundabmischung mit wummernden Beats. Die meisten Szenen spielen in un­spektakulären Jugendzimmern, dunklen Klubs oder vor Graffitiwänden der Hochhausghettos. Die einzige längere Innenstadtszene wurde am baulich unveränderten Trocadéro gedreht, wo Bruno und Didier auf Tänzer treffen, denen sie fortan nacheifern. Und trotzdem, nein, eben deshalb umgibt die unter Hilfestellung der Porträtierten minutiös recherchierte und doch zugleich märchenhafte Rap-Saga eine fast magische Aura. Verletzlichkeit und Rauheit derart direkt mit dem Publikum kurzzuschließen, das ist allerbeste frankophone Kinotradition. Hier trifft dies auf die ungefilterte Energie der Jugend.