„Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen“, zitiert Wolodymyr Selenskyjs Frau Olena Selenska und widerspricht: In der Ukraine sind die Künste, anders als es das römische Sprichwort verheißt, vernehmbarer denn je.

Die ukrainischen Künstler sind nicht stumm, verkriechen sich nicht ins Private und stehen nicht am Rand, sondern mitten im Krieg, als Schriftsteller, Musiker, Maler, Bildhauer, als Soldaten an der Front, als Unterstützer an allen Orten.

Künstler kämpfen für Freiheit und Demokratie

Sie wissen, dass sie gefordert sind. Der russische Angriffskrieg hat die Vernichtung ihrer Iden­tität zum Ziel, ihres Landes, seiner Menschen und der ukrainischen Kultur. Die Künstler wollen gar nicht an­ders, als mit ihren Mitteln um Freiheit und Demokratie zu kämpfen.

Es ist ein „Kampf Gut gegen Böse, eine Art Armageddon“, sagt der Bildhauer Myk­hailo Reva aus Odessa, der nur Russisch kann, die Sprache aber nicht mehr sprechen will. „Befreien wir uns ein für allemal von dieser irrsinnigen Unterdrückung“, sagt er und meint das aus der UdSSR hervorgegangene russische Imperium, „durchtränkt von Trauer, Hass, Respektlosigkeit und Ver­rat“, das keine Menschlichkeit, sondern nur Feindschaft gegen Menschen kennt, die nicht als Untertanen leben wollen.

So spricht der Bildhauer, und so äußern sich all die Künstler, die Philipp Kohlhöfer für seine Dokumentation „Kulturkrieg – Kunst als Waffe“ besucht hat. Die jungen populären Musiker Andriy Khlyvnyuk und Taras Topolia sind abwechselnd an der Front als Soldaten oder im Tonstudio und auf Konzerten unterwegs. Der Maler Volodymir Bezrukyi kämpft an der Front in Bachmut und malt auf Mu­nitionskisten. Der Geiger Moisei Bondarenko spielt auf, während seine Kameraden den nächsten Angriff er­warten.

Das Theater wurde zum Massengrab

Die Schauspielerin Vira Lebedynska hat im Theater von Mariupol die russischen Bombenangriffe erlebt. „Die Menschen“, sagt sie, „waren mit ihren kleinen Kindern dort. Einmal haben wir 1200 Menschen im Theater gezählt.“ Dann kam die „Apokalypse“, das von den Russen inzwischen eingeebnete Theater wurde zum „Massenfriedhof“. Mariam Naiem ist mit ihrer Familie einst aus Afgha­nistan vor dem Terror der Fundamentalisten geflohen, jetzt leistet sie als Street-Art-Künstlerin Widerstand mit Bildern im Stil von Banksy.

Für die Kunst, sagt der Musiker Andriy Khlyvnyuk, „brauchst Du eine offene Gesellschaft“. Genau das ist die Ukraine, wie der unter gefahrvollen Umständen gedrehte Film von Philipp Kohlhöfer zeigt (heute um 22 Uhr bei Arte und in der Arte-Mediathek). Und genau deshalb sind die Ukrainer das Feindbild Putins und seiner Horden. In seinem Land, sagt Andriy Khlyv­nyuk, seien „Serienmörder“ unterwegs, „die sich sogar freuen, wenn wir sterben“. Er stimmt das Volkslied von „Kalyna“, der roten Beere, an, das zum Widerstandssong der Ukraine ge­worden ist.

Für diejenigen in unserem Land, die „kriegsmüde“ sind, für Habermas, Schwarzer, Wagenknecht, sollte der Film Pflichtprogramm sein. Er zeigt, was die Ukrainer wollen. Er zeigt ihren Mut und die Kraft ihrer identitätsstiftenden Kultur. Einer Kultur, die sich nicht unterwirft.

