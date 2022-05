Arte-Doku „Wir sind keine Puppen“ : Valium wurde der Hausfrau bester Freund

Das elegische Verschwinden der französischen Frau: Arte will in „Wir sind keine Puppen!“ die „Geschichte der Hausfrau“ zeigen.

Wer macht die Wäsche? In „Wir sind keine Puppen“ sammelt Michèle Dominici die in den Tagebüchern von Hausfrauen niedergeschriebenen Emotionen. Bild: Arte

Im Privatfilm vom Hochzeitstag der Eltern der Filmemacherin Michèle Dominici aus dem Jahr 1960 sieht man auf den Kirchenstufen einen roten Teppich, man sieht einen entspannt wirkenden Bräutigam und eine Braut mit Schleier nach der Mode der Zeit, hochgetürmt, wie toupiert. Die Braut plaudert lebhaft, besonders glücklich scheint sie nicht, vielleicht will sie nur sittsam wirken. „Froh und hoffnungsvoll“ sei ihre Mutter an diesem Tag gewesen, berichtet die Synchronstimme der Autorin aus dem Off. Die Mutter schrieb bis dahin über ihr Leben. Memoiren, die von Wünschen, Träumen und Beobachtungen handelten. Nach der Heirat gab es nichts mehr, was interessant genug war, um es aufzuschreiben, soll sie gesagt haben. Sie schrieb nicht mehr. „Sie war Hausfrau geworden“, schlussfolgert Dominici, „unsichtbar“. Und verstummte.

Hausfrauen der Fünfziger und Sechziger ihre Stimme zurückgeben, das will dieser Film. Tagebücher und Amateuraufnahmen, dazu Privatfotos sind das Material des Zur-Sprache-Bringens, aus dem in „Wir sind keine Puppen!“ eine „Geschichte der Hausfrau“ rekonstruiert werden soll. Die Perspektive des Dokumentarfilms ist so subjektiv wie ausschnitthaft, meist kleinteilig, mal größere Zusammenhänge beleuchtend. „L’histoire oublié“, die vergessene Geschichte, heißt es im Originaltitel des Films, obwohl das meiste abstrakt bekannt sein dürfte.

Einst eine selbständig wirtschaftende „Herrin“

Es ist auch nicht „die“ Geschichte der Hausfrau, um die es hier geht, selbst der Begriff, der noch im Fall von Goethes Mutter, liebevoll Aja genannt, eine selbständig wirtschaftende „Herrin“ meinte, die einen großen Haushalt mit vielen Bediensteten auch finanziell eigenständig verwaltete, wie in „Dichtung und Wahrheit“ anschaulich beschrieben, spielt keine Rolle. „Wir sind keine Puppen!“ porträtiert in streng persönlicher Sicht Nachkriegszeit, als Arbeitsplätze zugunsten von Kriegsheimkehrern freigemacht werden mussten. Zugunsten von Traumatisierten, die wieder zur alleinigen Familienautorität aufrücken sollten, und „zurück an den Herd“ als Rekonstruktion von Vorkriegs-Abhängigkeit gesellschaftspolitisch Stabilität erzeugen musste. Bemerkenswert an dieser Arte-Filmproduktion ist dabei die ausschließliche Konzentration auf die Situation in Frankreich, auf das Land, dem aus deutscher Sicht seit der Französischen Revolution stets ein Mehr an Emanzipation zur Verfügung gestanden hat.

Video starten Trailer : „Wir sind keine Puppen“ Video: Arte

Anna, Ruby und Francine reflektieren in ihren nachgesprochenen Tagebüchern ihre Rolle, die häusliche Sphäre, die Beschränkung auf Aufgaben, die manche als Beleidigung ihrer Intelligenz empfindet. Sie hadern damit, Erfüllungspersonal der Bequemlichkeit des arbeitenden Gatten zu sein. Mit Gesetzen, die es ihnen vorschreiben, ein eigenes Bankkonto nur mit Zustimmung des Gatten eröffnen zu dürfen, eine bezahlte Arbeit nur annehmen zu dürfen, wenn er es gestattet. Die finanzielle Abhängigkeit, die Zuständigkeit für das brave Benehmen der Kinder, aus den eigenen Worten der Frauen spricht existenzialistische Zuspitzung. Und das Gefühl, der Verdummung preisgegeben zu werden. Die Werbung der Fünfziger und Sechziger zeigt die Ehefrau als eigentliches Objekt des Wirtschaftswunders – als Konsumentin von Kleidung und Haushaltswaren, von Technik und Nahrungsmitteln. Vermehrt werden Präparate gegen „Housewife Fatigue“ verschrieben, Valium wird der Hausfrau bester Freund. Anfang der Siebziger laufen bei französischen Emanzipations-Demos erstaunlicherweise zahlreiche Männer mit. Einige der porträtierten Frauen schreiben, etwa an ihre Töchter, bis ins hohe Alter. Der Ton ist zumeist elegisch.

Dominici geht es erkennbar nicht um historisch-kritische Aufarbeitung oder um den Kampf um die Gleichstellung allein. Fragen der Freiheit der Wahl einer wie immer bestimmten Frauenrolle beschäftigen sie mittelbar. In ihrem Fokus stehen die Zwänge, die Hausfrauen zum Verstummen und zur Nichtteilhabe am öffentlichen Leben brachten (und bringen). Man hätte gern mehr erfahren von der Wirkung und Funktion der (katholischen) Kirche im Frankreich der Fünfziger und Sechziger. Aber der Film ist eben so bewusst einseitig wie persönlich, (stellvertretend) selbstermächtigend.

