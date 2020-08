Arte-Dokumentation : Stadtführer auf vier Pfoten

Das Anpirschen dürfte die beste Rezeptionsform für die zweiteilige Stadttier-Dokumentation der Niederländer Mark Verkerk und Ignas van Schaick sein. Katzenhaftes Misstrauen ist auch angebracht, wenn uns ein neunmalkluges Kuscheltier bei der Pfote nehmen und durch die urbane Wildnis Amsterdams führen soll – was einfach keine allzu glückliche Idee war, nicht weil es sich bei dem filmerfahrenen Tabby-Kater um ein arg wohlgenährtes, sich wenig elegant bewegendes Exemplar handelt (vielleicht frittiert man in Holland ja sogar Tierfutter), sondern weil es doch einigermaßen öde und ein wenig schulmäßig klingt, was uns dieser Abatutu – im Deutschen spricht ihn Michael Friemel – zu erzählen hat: „Was höre ich da? Die Wasserhühner haben ihr Domizil an einem der schönsten Fleckchen am Kanal aufgeschlagen. Sie haben ihr Nest unterm Heck eines Hausboots angelegt, so sind die Jungen vor Angriffen von oben geschützt.“ „Oho, kleiner Mann“, wird eine Maus behäbig angetextet, ein Fuchs „O du schlaues, altes Füchslein“.

Meist folgt dann ein Infoblock nach Lehrbuch, der etwa die Futtersuche der Tiereltern thematisiert. Die interessantesten Informationen lauten noch, dass der Wanderfalke, „das schnellste Tier der Welt“, 350 Sturzflug-Stundenkilometer erreicht und dass jährlich zwölftausend Fahrräder aus Amsterdams Kanälen gefischt, ebenso viele aber auch wieder versenkt werden – offenbar ein valider Entsorgungsweg bei den Nachbarn.

Promikatze watschelt durch Amsterdam

Das für einen Naturfilm etwas kindische Konzept ist durchaus pädagogisch gedacht und wurde in eine App, eine Website, ein Buch und Unterrichtsmaterial verlängert. Aber es geht bis zuletzt nicht wirklich auf, denn die Stadttier-Szenen – mal alltäglich, mal gestellt, mal spektakulär – sind so gut wie nie aus Katzenperspektive fotografiert. Dann aber weiß man gar nicht mehr, weshalb das niedliche Moppelchen hier ständig Grachten und Straßen entlangwatschelt – oder besser, man weiß es ganz genau: Es geht um Vermarktung mittels Promikatze. Tatsächlich gab es rund um die Dokumentation in den Niederlanden einigen medialen Wirbel samt Abatutu-Homestorys. Sogar der Ehrentitel „George Clooney unter den Tieren“ wurde vergeben – was ganz lustig ist, schlagen doch auch die Diäten Amal Clooneys offenbar nicht richtig an, wenn man der Regenbogenpresse glauben darf.

Mitunter ist selbst Verkerk und van Schaick die Katerhandlung zu träge; dann dynamisieren sie ihre Erzählung mit Drohnenaufnahmen, Zeitraffereffekten und eingängiger Pop- und Hip-hop-Musik. Die eigentlichen Stadttierszenen wiederum, die von einer ganzen Riege von Kameraleuten in Amsterdam eingefangen wurden, können sich sehen lassen.

Nicht alle halten zwar mit den Naturdokus der BBC mit – Eichhörnchen, Nilgänse, Bienen oder Fuchs etwa wurden ohne großen Elan abgefilmt –, aber die luftigen Aufnahmen der Wanderfalken auf ihrem Hochhausdach, die Unterwasserbilder der zuvor quer durch die Stadt gekrabbelten Amerikanischen Signalkrebse (eine invasive Art, die hier vor allem ulkig mit den Scheren wedelt), die per Nestkamera eingefangenen Szenen von der Rückkehr der Mauerschwalben und der herzigen Begrüßung des einige Tage verzögert eintreffenden Weibchens, die Aufnahmen von Stadtratten tief in ihrem Bau, von tragischen Möwenangriffen auf eine Blässhuhnfamilie oder von lebenden Wolken aus Staren, die einen Falken zu verwirren versuchen, das sind beeindruckende Filmmomente, die viel Geduld und Geschick erfordert haben müssen.

Was wir sehen, ist die Evolution bei der Arbeit. Als Stadttiere setzen sich nur die mit den besten Anpassungsstrategien durch, zumal auch in der Tierwelt der städtische Wohnungsmarkt angespannt ist. Das Lebensmittelangebot hingegen ist groß, denn zu den natürlichen Nahrungsquellen kommt der von Menschen produzierte Müll, 800 Tonnen täglich allein in Amsterdam. Um sich in diesem Habitat als Wildbürger zu etablieren, muss man entweder zu den anspruchslosesten Arten gehören (Tauben), zu den klügsten (Ratten), zu den invasiven (Halsbandsittiche) oder zu den gefährlichsten (Falken).

Besonders im Vorteil scheinen die furchtlosen, wegen des zurückgehenden Fischfangs (und Bestands) von der Küste abgewanderten Möwen zu sein, die der Film – nicht ganz zu Unrecht – wie einen marodierenden Hooligan-Mob der Tierwelt porträtiert. Sie reißen gezielt Müllsäcke auf, stehlen den Holländern im Flug Frittiertes von der Gabel und machen sich über den wehrlosen Nachwuchs vieler anderer Arten her. Und dabei sehen sie auch noch höchst elegant aus.

Wie fragte sich schon George Clooney (als Batman): „Why are all the gorgeous ones homicidal maniacs?“ Das gilt im Prinzip zwar auch für unseren felligen Stadtführer, aber ob er als verwöhnter Leinwandkater, der übrigens den ersten niederländischen Schauspielpreis für Tiere erhalten hat, überhaupt noch allzu viele Singvögel und Wühlmäuse erwischte, bleibt dahingestellt.

