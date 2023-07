AC/DC ist es in ihrer langen Karriere gelungen, mit einfachen Mitteln unverwechselbar zu werden. Eine Dokumentation auf Arte zeichnet die Geschichte der Band nach und erklärt, warum sie so erfolgreich ist.

Let there be guitars: Angus (links) und Malcolm Young, in der Mitte der ehemalige Bassist Mark Evans, der heute Auskunft über die frühen AC/DC gibt. Bild: Arte F/Philip Morris

AC/DC, dieses vielköpfige Hardrock-Monster, gibt es nun schon 50 Jahre. Und immer noch oder inzwischen erst recht ist es unerklärlich, was diese Band ausmacht und zusammenhält.

Die Arte-Dokumentation „AC/DC – Forever Young“ kommt dem Geheimnis so nahe wie möglich – und landet doch bloß wieder bei einer Antwort, die so simpel ist wie die Musik: Entschlossenheit.

Der, wiederum wie die Musik, kompakte, keine überflüssige Note enthaltende Film mit dem zwingenden, zufällig auch noch bei dem Dylan-Song von 1974 borgenden Titel, gibt einen tiefen, aber diskreten Einblick ins Betriebssystem der nach vielen, eigentlich kaum wegzusteckenden personellen Verlusten heute praktisch nackt wie Angus’ auf der Bühne regelmäßig entblößter Hintern dastehen­den Band, die immer auf den Namen Young hörte und hören wird.

Auf den Namen Young wird die Band immer hören

George, Mitglied einst bei den australischen Beatles namens Easybeats, war es wesentlich, der seine nur körperlich kleinen Brüder Malcolm (Rhythmus­gitarre) und Angus (Leadgitarre) auf die Spur brachte, so väterlich wie kreativ betreute und produzierte, sie irgendwann von der Leine ließ und schließlich 2017 starb wie unfassbarerweise auch Malcolm, mit seinen unsterblichen Riffs der Klangmeister im Hintergrund.

Ein Foto zeigt die Eintracht dieser drei am Klavier, das bei der Musik freilich nie zum Einsatz kam. Keine Band, die es zu et­was gebracht hat, fing gleich ganz oben an.

AC/DC aber mussten schon die komplette Willenskraft ihrer schottischen Dickschädel einsetzen, um sich erst einmal zu den charmanten, rotzfrechen Rock’n’Roll-Kellerkindern von Melbourne hochzuarbeiten, wohin sie mit ihren Familien aus der Glasgower Nachkriegstristesse geflohen waren, um danach im Londoner Punk fast unterzugehen und dann, im Zuge ihrer ameri­ka­nischen Ochsentouren seit 1977, wäh­rend derer sie laut Angus im Jahr mehr Konzerte gaben als die Rolling Stones in ihrer gesamten Karriere, in ihre hochkommerzielle Phase 1979/80 einzutreten, die mit dem Tod des unglaublichen, hier ganz richtig als „der ultimative Rocksänger“ bezeichneten Bon Scott im Februar 1980 nicht etwa endete, sondern, mit dem Album „Back In Black“, das mit 40 Millionen Einheiten wohl ewig das zweitmeistverkaufte der Rock- und Popgeschichte bleibt, und dem darauf erstmals zu hörenden, fast umstandslos rekrutierten Brian Johnson, erst richtig losging.

Woher rührt das scheinbar Einfache?

Was die Musik betrifft, auf die es den Männern nach einhelliger Einschätzung ausschließlich und von Anfang an ankam, so hätte man gern etwas mehr erfahren, zum Beispiel über die vielen Rolling Stones-Cover, die sie in ihrer mit gleichsam übermenschlicher Bühnenausdauer bestrittenen Werdezeit bestritten haben; auch Chuck Berry, mit seinen quintessenziellen Chorussen zweifellos der prägendste Einfluss, wird nirgends erwähnt.

AC/DC : Im Gedenken an Malcolm Young Im Gedenken an Malcolm Young

Die Einfachheit dieser Musik, die der Band letztlich dieses unwahrschein­liche Überdauern sicherte, muss ja irgendwo herkommen. Immerhin gaben die Youngs beizeiten die Devise aus: „Vergesst Clapton und Hendrix, Chuck Berry ist das Maß aller Dinge.“ Zu spezialistisch wäre es wohl gewesen, zutage zu fördern, was diese Musiker sonst noch inspiriert hat, wie etwa „Extraction“, das Solodebüt des Spooky Tooth-Hauptsongschreibers Gary Wright, das mit seiner unerhört kompakten Produktionsweise vor allem Malcolm, der musikalisch immer das letzte Wort hatte, beeindruckt hat.