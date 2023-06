Der soeben gestarteten Action-Miniserie „Fubar“, in welcher der inzwischen fünfundsiebzig Jahre alte Arnold Schwarzenegger noch einmal zu Actionhochform aufläuft, stellt Netflix jetzt noch eine Schwarzenegger-Chronik zur Seite: „Arnold“. Die Dokumentarfilmerin Leslie Chilcott lässt ihren Titelhelden seine Lebensgeschichte erzählen, Zigarre im Mundwinkel und Funkeln in den Augen. In drei Teilen – „Athlete“, „Actor“, „American“ – fächert der gebürtige Österreicher auf, wie er sich vom Polizistensohn aus Thal zum weltbesten Bodybuilder, Hollywood-Superstar und schließlich Gouverneur von Kalifornien empor stemmte.

Schwarzeneggers Erzählung zufolge motivierte ihn ein von Alkoholismus, Gewalt und Druck geprägtes Elternhaus zum Auszug dorthin, wo er seit je hinzuzugehören meinte: nach Amerika. Seine Bodybuilder-Karriere brachte ihn in Kontakt mit seinem Jugendidol, dem Herkules-Darsteller Reg Park, und mit Mentoren, die ihn schließlich nach Amerika holten und ihm die Kunst der Selbstvermarktung beibrachten. „Schmäh“ nennt er die uramerikanische Art des gut gelaunten Bullshits, eine Mischung aus Betören und Blenden, und wie sich zeigt, ist er ein Meister darin. Gepaart mit einem sonnigen Gemüt und kompromisslosem Er­folgswillen sollte ihn das als Actionstar in den Kino-Olymp und schließlich als Gouverneur von Kalifornien in die Politik führen (es kursierten sogar Petitionen, Schwarzenegger die Präsidentschaftskandidatur zu ermöglichen, obwohl er im Ausland geboren ist). Es ist eine faszinierende Heldenstory, wohl auch, weil sie nicht an der Oberfläche kratzt.

Schwarzenegger erzählt Schwarzenegger

Viel Abstand nimmt Chilcott nicht; die Regie scheint Schwarzenegger selbst zu führen. Manches bleibt ausgespart: Die Nazi-Vergangenheit seines Vaters Gustav etwa, der nach dem „Anschluss“ Österreichs der NSDAP beitrat und im Zweiten Weltkrieg in Polen, Frankreich und der Sowjetunion im Einsatz war. Oder, dass er dem Begräbnis seines älteren Bruders Meinhard fernblieb, der 1971 im Alter von nur 24 Jahren bei einer Trunkenheitsfahrt starb.

Aber das passt auch gar nicht ins Konzept: „Arnold“ ist eine Hagiographie, die Story eines Wildentschlossenen, der sich mit Charme und Arbeitswut den amerikanischen Traum verwirklicht. Schwarzenegger hat die Geschichte ganz offenbar verinnerlicht, und er erzählt sie mit Lust: „Mein ganzes Leben lang hatte ich dieses Talent, Dinge klar vor mir sehen zu können. Und wenn ich sie sehen kann, dann kann ich sie auch erreichen“, sagt er zu Beginn, in einem dampfenden Whirlpool mit Ausblick auf schneebedeckte Berge sitzend und die unverzichtbare Zigarre schmauchend. Was er visualisierte, waren „Tausende, die rufen: Arnold! Arnold! Arnold!“

Wenige nachdenkliche Momente

Schwarzenegger verkörpert immer noch die Kraftmeierei der Achtzigerjahre, als Ronald Reagan „Make America Great Again“ propagierte und der Aufstieg des Actionfilms – so Schwarzeneggers Analyse – ein neues Gefühl der Stärke und Überlegenheit reflektierte. Chilcotts Film lebt ganz von dem entwaffnenden Lausbuben-Charme seines Stars, der mal auf seinem Kinderbett in dem zum Museum umfunktionierten Elternhaus in Thal sitzend, erzählt, mal auf seiner Ranch im kalifornischen Simi Valley mit Esel, Shetland-Pony und Hunden, wo er angeblich die Ställe selbst ausmistet. Man sieht ihn mit unterschiedlichen Fahrzeugen (Action!) durch die Gegend kurven – sein E-Bike, sein Pinzgauer, sein persönlicher Panzer, mit dem er kürzlich in einem Netflix-Werbespot einen Mercedes niederwalzte, um sich grinsend als „Chief Action Officer“ des Streamingdienstes vorzustellen. „Zu groß ist noch nicht groß genug“, zitiert er lachend sein offenbar liebstes Amerika-Klischee.

Die nachdenklichen Momente sind sorgfältig gesetzt und mit genügend geringem Gewicht versehen, um der übergreifenden Geschichte nicht in die Quere zu kommen. Da ist die Szene, in der er über den Unfalltod seines Bruders spricht, mit dem er sich, wie er sagt, als Kind stets messen musste. Meinhard war halt fragiler, sagt Schwarzenegger, und leider gewährt Chilcott einem dem Hauch von Bitterkeit, der hier mitzuschwingen scheint, keine genauere Betrachtung. „Was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, hat ihn zerstört.“

Arnold und die Frauen

Da ist der Moment, in dem Schwarzenegger darüber sinniert, wie 2014 ans Licht kam, dass er fast fünfzehn Jahre lang eine Affäre mit seiner Haushälterin Patricia Baena verheimlichte, die zur selben Zeit mit seinem Sohn Joseph schwanger war wie seine Frau Maria mit seinem Sohn Christoph. Er habe vielen großes Leid zugefügt, als er „Scheiße gebaut“ habe. Aber er wolle auch nicht, dass sich Joseph „unwillkommen“ fühle.

Dazu, dass ihn während des Gouverneurs-Wahlkampfs mehrere Frauen be­schuldigten, sie betatscht zu haben (damals entschuldigte er sich öffentlich), sagt er: „Egal um welche Zeit es sich handelte, ob vor vierzig Jahren oder heute, das war falsch.“ All dies wirkt authentisch, und Schwarzenegger unterstreicht das Image des gutmeinenden Naivlings: Die Figur Julius aus seiner Komödie „Twins“ mit Danny de Vito, das sei er – „ein unschuldiger Typ mit einem offenen Geist, der viel zu lernen hat.“

Unter dem Strich ist „Arnold“ ein gut gemachter Dreiteiler mit einem charmanten Protagonisten, der in flüssigem Tempo von seinem filmreifen Leben erzählt. Am Ende fragt man sich aber doch: Wie viel Schmäh steckt hier drin?

Arnold startet am Mittwoch bei Netflix.