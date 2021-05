„Ich bin total begeistert“ : Arnold Schwarzenegger bekommt Serie auf Netflix

Musikwettbewerb in Rotterdam : ESC kehrt zurück – natürlich Corona-konform

Nach einer Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr kehrt der Eurovision Song Contest zurück. Ausgerichtet wird das Musikspektakel in diesem Jahr in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam. Die Organisation des weltberühmten Publikumevents ist in Pandemie-Zeiten eine große Herausforderung.