Gehälter bei der ARD : Was Intendanten verdienen

Die ARD gibt die aktuellen Bezüge ihrer Chefs und Chefinnen an. Spitzenverdiener ist der WDR-Intendant Tom Buhrow.

Wenn sich Gebührenzahler fragen, wo das ganze Geld hingeht, die zuletzt 8,42 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag, lautet eine Antwort: In die Gehälter. In die Entlohnung der Festangestellten, die nach Ansicht der Gebührenkommission KEF im Vergleich zum sonstigen öffentlichen Dienst „erhöht“ ausfällt, bei einigen Sendern sei sie „deutlich überdurchschnittlich“. Das war der KEF vor zwei Jahren einen Sonderbericht wert. Geändert hat sich nichts. Die hohen Gehälter steigen weiter. Wie das bei der ARD aktuell aussieht, kann man an den seit Dienstag im Netz veröffentlichten Zahlen ablesen.

Demnach erhält der WDR-Intendant Tom Buhrow als Spitzenverdiener der Senderchefs ein Grundgehalt von 413.000 Euro im Jahr. Es folgen SWR-Intendant Kai Gniffke mit 361.000 Euro, NDR-Chef Joachim Knuth (346.000), Katja Wildermuth vom BR (340.000), HR-Intendant Manfred Krupp (305.000). Die RBB-Intendantin und ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger bekam eine kräftige Erhöhung auf 303.000 Euro im Jahr, die MDR-Intendantin Karola Wille liegt bei 295.000, Radio-Bremen-Chefin Yvette Gerner bei 281.000 und der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Martin Grasmück, bei 245.000 Euro.

Auf der zweithöchsten Stufe der ARD-Hierarchie kann man als Direktor zwischen 15.325 Euro (SR) und 20.805 Euro (BR) im Monat verdienen. Programmchefs liegen bei Monatslöhnen zwischen 10.653 (SR) und 13.921 Euro (WDR). Redakteure arbeiten bei der ARD für Monatsgehälter zwischen 3910 und 11.122 Euro, Kameraleute für 2867 bis 8636 Euro, Grafiker für 2598 bis 8328 Euro, Cutter verdienen zwischen 2867 und 7583 Euro, Programmvolontäre erhalten 1634 bis 2364 Euro monatlich.