ARD-Weihnachtskomödie : Wo bitte ist der Fahrstuhl zum Glück?

Als die Dreharbeiten für die Verfilmung des Romans „Das Glück ist ein Vogerl“ von Ingrid Kaltenegger im vergangenen Januar begannen, war nicht zu erahnen, unter welchen Umständen sich Weihnachtsfilme in diesem Jahr bewähren müssen, und erst recht konnte man nicht davon ausgehen, dass das Publikum zur Ablenkung alles sehen möchte – nur bitte keine Bilder von betagten Geliebten, die im Koma liegen und schließlich, umgeben von Klinikmonitoren, ins Licht gehen wollen.

Sehr wohl verantwortlich aber sind die Filmemacher (Regie Catalina Molina, Musik Patrik Lerchmüller) für das aufdringliche Gitarren- und Geigengezupfe, das uns zu Beginn in Schmunzelstimmung zu bringen versucht. Als wäre Musiklehrer Franz (prächtig entnervt: Simon Schwarz) in seiner pünktlich zur Adventszeit aufkochenden Sinnkrise nicht komisch genug.

Dem Pädagogen, einem angenehm durchschnittlich gezeichneten Kerl um die fünfzig, geht es rein objektiv gar nicht so schlecht: Er hat eine Ehefrau (Patricia Aulitzky), die trotz seiner Muffeleien noch ein letztes Fünkchen Liebe empfindet und per Workshop „den Fahrstuhl zum Glück“ nehmen will; eine Tochter (Lucy Gartner) mit den üblichen Pubertätsticks und ein altes Auto, in dem er zur Frustpegelregulierung (das musikalische Kontrastprogramm) Metal-Nummern aufdrehen kann.

Er brauchte Applaus

Allerdings raubt ihm, gerade in der Adventszeit, das schwere berufliche Schicksal einer unkündbaren Stelle die letzte Kraft: Hätte ihn ein Band-Wettbewerb in den Neunzigern zur geplanten Rockstar-Karriere geführt, müsste Franz nicht sein Leben mit desinteressierten Pennälern verbringen, Eltern nicht die Talentlosigkeit ihrer Söhne erklären, und die ewiggleichen Weihnachtskonzerte des Schulchors lägen ihm auch nicht auf der Brust. Franz brauchte, mit anderen Worten, mal wieder ein Erfolgserlebnis. Etwas Applaus.

Danach schaut es zu Beginn der mit trockenem Witz erzählten Geschichte nur in den krachenden Träumen des Musiklehrers aus. Und sein Zustand wird ernster: Franz, der Headbanger, begegnet an einer Ampel einem emeritierten Professor namens Egon (überirdisch: Nikolaus Paryla), der sich in einem unwürdigen Manöver mit seinem Wagen vor das Auto von Franz setzt, von einem Laster erwischt wird und Franz anschließend als Geist heimsucht. Dergleichen kommt vor. Der erschossene Banker Sam erschien einst bekanntlich seiner Freundin Molly („Ghost – Nachricht von Sam“), der verstorbene Cellist Jamie seiner Geliebten Nina („Truly Madly Deeply“), und etwas weniger schnulzig hat sich der Londoner Kommissar „River“ mit seiner unsterblichen Kollegin Stevie befasst.

Aber der ausgebrannte Musiklehrer ist dann doch überrascht. Immerhin begreift er schnell, wie er Egon wieder loswerden kann – durch einen Besuch bei der 85 Jahre alten Mali, die Egon als junger Mann geliebt, enttäuscht und seither umso stärker vermisst hat. Gespielt wird die Dame, die in einem Altenheim in Salzburg im Koma liegt, von der dreiundneunzigjährigen Waltraut Haas, die 1960 neben Peter Alexander im „Weißen Rössl“ Bekanntheit erlangte.

Damit wäre die Zielgruppe der seichten, mit Rock-Einlagen auf flott getrimmten Weihnachtskomödie umrissen: „Das Glück ist ein Vogerl“ mag sich selbst für den perfekten Familienfilm halten, denn für jede Altersgruppen ist ein kleiner Handlungsstrang drin. Die erzählerischen Ideen entstammen aber weitgehend einer Zeit, in der sich der jüngere Teil der Familie noch nicht bei den ersten Anzeichen eines Gähnens mit dem Streaming-Tablet ins Nebenzimmer zurückziehen konnte: Egons Auftritte lösen die unvermeidliche Ehekrise aus, Franz’ Tochter verliebt sich in jenen Schüler, der ihm wie kein anderer Lebenszeit raubt, seine Frau flirtet mit dem exzentrischen Glücksaufzugs-Coach (Stipe Erceg), und selbstverständlich wird Franz durch passgenaue Zufälle wieder Gitarrist einer Rock-Band.

Zum Finale steht er dann nicht nur, umjubelt von Gattin Linn und seinen Schülern, wie ausgewechselt auf der Bühne des Weihnachtskonzerts. Die Kamera zeigt auch noch zwei Vöglein im Wandschmuck, die plötzlich animiert miteinander schnäbeln – piep-piep-piep, ORF und BR haben uns lieb. Was waren das für Zeiten: Rockkonzerte, Weihnachtskonzerte, dicht gedrängt stehen, gemeinsam singen und jubeln. Wirkt ganz weit weg.

Das Glück ist ein Vogerl läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten.