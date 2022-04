Unterhaltung bei ARD und ZDF : Schubidu mit Mehrwert

Aktualisiert am

Die öffentlich-rechtlichen Sender tun so, als wolle die Politik ihr das Recht auf Unterhaltung streitig machen. Das ist Nonsens, denn Leichtes dominiert das Programm.

Im Januar 2023 soll der novellierte Medienstaatsvertrag mit einem veränderten Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Kraft treten. Das ist notwendig, damit ihn die Sender bei der Anmeldung ihres „Finanzbedarfs“ für die nächste Beitragsperiode ab 2025 berücksichtigen. Deshalb will die Rundfunkkommission der Länder in der nächsten Woche noch be­stehende Streitfälle beseitigen, damit die Ministerpräsidenten im Juni die Gesetzesänderung verabschieden können. Zu den wenigen offenen Punkten gehören Art und Umfang von Unterhaltung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Im gegenwärtigen Entwurf des Staatsvertrags findet sich die Festlegung: „Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben [im Schwerpunkt] der Kultur, Bildung, Information und Beratung zu dienen. Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen An­gebotsprofil entspricht, ist Teil des Auftrags.“ Das deckt sich weitgehend mit der Formulierung aus dem geltenden Vertrag. Bleibt es bei der Klammerung „im Schwerpunkt“, bedeutet das eine Differenzierung im Auftrag: Zuerst müssen Inhalte zu Kultur, Bildung, Information und Beratung angeboten werden und dann erst „Unterhaltung“, die zudem einem öffentlich-rechtlichen Profil entsprechen muss.