Kritik an ARD und ZDF : Die aktuelle Skandaldichte – alles nur Zufall?

Die ARD-Nachrichten verkürzen den Satz von Friedrich Merz über die Grünen. „Monitor“ sagt, wie wir sprechen sollen. Kritische Ansätze fehlen. Das zerstört das Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen. Ein Gastbeitrag.

Weniger Raunen, mehr Fakten“, fordert Thomas Hestermann. August. Er tritt meinem Vorwurf der „Skandaldichte“ beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk entgegen, den ich mit auffälligen Beispielen aus jüngster Zeit belegt habe. Er versucht zunächst, meinen Befund statistisch mit einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 zu entkräften. Die von mir angeführten aktuellen Vorfälle hält er offenbar für zufällig und deshalb nicht ausreichend, weshalb ich noch einige an­füge. Ihre Brisanz liegt ja gerade in ihrer Aktualität, weil ihre Häufung just den Populisten in die Hände spielt, die jetzt einen Lauf haben.

Die entscheidenden drei Worte haben gefehlt

Dazu gehört der von Stefan Brandenburg vom WDR eingestandene „Fehler“, aus der Aussage von Friedrich Merz, die Grünen seien „in der Bundesregierung“ die Hauptgegner, diese drei Worte herauszuschneiden. Dazu gehört der Versuch von „Monitor“, beim Thema Klimawandel eine Sprachregelung durch­zu­setzen, es soll nur noch „Klimakrise“ heißen. Und sogar „Klimaleugner“ – sachlich unsinnig und infam den Holocaustleugner assoziierend. Dazu gehören Versuche, aus alten Beiträgen vermeintlich anstößige Vokabeln zu tilgen und sie damit dokumentarisch zu verfälschen. Oder sie mit kuriosen Warnhinweisen zu versehen, die zeigen, dass man der Urteilsfähigkeit des Publikums nicht traut, der man doch sonst, etwa bei grausigen Szenen in Krimis, einiges zumutet.