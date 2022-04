Das neue „Mord mit Aussicht“ : Einmal um die ganze Welt

Um das gleich vorwegzunehmen: Nein, so gut wie die alten Staffeln ist es nicht, und nein, so schlimm wie alle sagen, ist es auch nicht. Die neue, fünfte Staffel von „Mord mit Aussicht“ laviert in einer soliden Mittellage herum mit Potential nach oben wie nach unten – wie sich die Sache entwickeln wird, ist nach den ersten fünf Folgen, die momentan in der Mediathek zu sehen sind, noch schwer zu sagen.

Die Ausgangslage ist für die Produzenten wie für den langjährigen Zuschauer und Fan aber auch komplex. Eine der besten Schmunzelkrimi-Serien des deutschen Fernsehens, die sehr auf ihr Personal zugeschnitten war, ohne ebendieses Personal weiterzuführen, im selben Dorf, mit einigen der alten Nebendarsteller und derselben Titelmusik – da schreit schnell jemand „Sakrileg!“, da hat man schnell den Reflex, die gute alte Sophie Haas, gespielt von Caroline Peters, zu vermissen. Und Dietmar „Bär“ Schäffer, gespielt von Bjarne Mädel. Und Meike Droste, die das Bärbelchen verkörperte. Zugegeben, die sind einem alle sehr ans Herz gewachsen im Laufe von 39 Folgen plus Film, und die Problemchen, die sie alle miteinander hatten, auch.

Der Kundenservice wird klein geschrieben

Es gilt also, durchzuatmen und sich mit einem halbwegs nüchternen und nicht durch Sentimentalitäten getrübten Blick ins altvertraute Eifeldorf Hengasch zu begeben. Inzwischen hat Katharina Wackernagel als Kommissarin Marie Gabler das Sagen in der Polizeidienststelle, und sie geht das Ganze deutlich spröder und mit einer viel kleineren Dosis jener theatralischen Genervtheit an, die einst Sophie Haas’ Haltung zu ihrer Strafversetzung in die Provinz kennzeichnete, und leider auch mit geringerer mimischer Humorbegabung. Man beäugt die Zugezogene erstmal ähnlich argwöhnisch – wie die allgegenwärtige Heike „Muschi“ Schäffer (Petra Kleinert), Hauptkommissar a.D. Hans Zielonka (Michael Hanemann) und Wirtin Lydia (Julia Schmitt) im Gasthof Aubach, in dem der Kundenservice seit eh und je ausdrücklich klein geschrieben wird. Besonders bei Leuten, die nicht von hier sind und die man nicht kennt, denn da könnte ja jeder kommen.

Aber Marie Gabler beißt sich durch. Ihr zur Seite stehen Polizeioberkommissar Heino Fuß (Sebastian Schwarz) und Kommissaranwärterin Jennifer Dickel (Eva Bühnen), die beide in ihrer Dynamik auf den ersten Blick ein wenig zu sehr an ihre Vorgänger erinnern, auch physiognomisch: mittelalter, unselbständiger Mann mit fragwürdiger Frisur (Fuß); junge, dunkelhaarige, etwas naive und wenig selbstbewusste Frau mit Ambitionen (Dickel). Das hätte man so auch über die Vorgänger sagen können.

Biografisch unterscheiden die beiden sich immerhin vom Duo Schäffer/Schmied. Heino ist alleinerziehender Vater, haust mit Sohn Otmar, genannt Otti, in der Dienstwohnung, die eigentlich Marie Gabler zustünde, und wird von der inzwischen verwitweten Heike Schäffer umsorgt. Jenny wiederum umsorgt liebevoll ihr Pferd Terminator, genannt Termi. Und ein paar neue Dorfbewohner gibt es auch mit Busfahrerin Monique und Dönermann Mehmet, Schweinebauer Gisbert Cremer und Feuerwehrchef Arthur Brandt. Der Arzt Doktor Bechermann (Patrick Heyn) ist zwar etwas älter geworden, aber immer noch der alte.

Ein Platz in unseren Herzen

Auch Hengasch hat sich nicht sehr verändert, wie es Dörfern nun einmal zu eigen ist. Es gibt unzählige, undurchsichtige Bräuche und Frau Ziegler schiebt noch immer ihren Rollator über die Straße. Ansonsten ist das Dorf nach wie vor von innen ungefähr dreißigmal größer aus von außen. Dass es in diesem Hengasch und seinen umliegenden Ansiedlungen alles, also wirklich alles gibt und man jahrelang dort wohnen kann, ohne je davon gehört zu haben – Erotikhotels, holländische Campingplätze, Golfplätze, Haschplantagen –, ist ein Running Gag, den schon die alten Staffeln pflegten. Die ganze Welt hat Platz in Hengasch, und die ganze Welt lässt sich von hier aus erzählen, ohne Wenn und Aber.

Und kaum hat Marie in ihrem euphemistisch benannten „Chalet Schwanenstein“ am Campingplatz Quartier bezogen, weil Kollege Heino die Dienstwohnung belagert und sie ja kein Unmensch ist, taucht die erste Leiche auf. Und in der zweiten Folge die zweite und so weiter, denn das ist ja das Prinzip der Serie.

Im Laufe der Zeit kommt man auch dieser Kriminalhauptkommissarin Gabler näher. Und erfährt, dass die Versetzung mit ihrer Trennung vom in flagranti erwischten Gatten zu tun hat. Und lernt in der fünften Folge ihre Eltern kennen, zwei hoffnungslos idealistische Hippies, die plötzlich mit ihrem VW-Bus vor der Polizeiwache der Tochter stehen. Die sie natürlich für hoffnungslos spießig halten und auch für ein bisschen arg langweilig. Und da kommt man dieser Marie dann doch etwas näher, und siehe da, man versteht sie besser. Die gute alte Sophie Haas wird natürlich immer einen besonderen Platz in unseren Herzen tragen, aber vielleicht muss man doch anerkennen, dass nicht einmal in Hengasch die Zeit stehen bleibt.

Mord mit Aussicht, Dienstag, 20.15 Uhr, ARD.