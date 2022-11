ARD-Serie „Lamia“ : Sie will freier atmen

Die ARD-Serie „Lamia“ erzählt unverkrampft von der Identitätssuche einer jungen Muslimin in Deutschland. So etwas sehen wir bei den Öffentlich-Rechtlichen noch zu selten.

Nichts passt besser in eine „Dramödie“ als Rückenschmerzen. Sie sind eine ernsthafte Sache – aber die Verrenkungen, zu denen die Suche nach Linderung führt, haben zugleich eine komödiantische Note, auch wenn diese Außenstehenden in der Regel eher als den Betroffenen auffällt.

In „Lamia“, einer puderzuckerleichten „Dramedy-Serie“ um algerische Zuwanderer, ihre Kinder und ihr Verhältnis zur Religion, hat es der Familienvater Said (Husam Chadat) derbe im Kreuz. Er arbeitet in der Pizzeria seines Bruders Nadjem (Raschid Daniel Sidgi), zu miesen Konditionen, wie er gerne betont. Und so eine Großbestellung im Rucksack ist schwer. Said steuert einen Spielplatz an und macht eine Pause. Er dehnt sich und streckt sich an einem Gerät, ruft seine Tochter an, als die Schmerzen nicht nachlassen wollen. Und klar: Lamia (Amel Charif) hilft aus.

Sie ist eine brave Tochter, die im Alter von 25 Jahren noch daheim wohnt. Und sie übernimmt schon deshalb den Rucksack, weil Said mit den Pizzen, die das Kollegium einer Schule bestellt hat, einen Teil der Abifahrt ihres Bruders Younes (Shadi Eck) bezahlt. Er möge doch mal zum Osteopathen gehen, rät sie dem Vater. Ach was, antwortet Said: „Ein bisschen Olivenöl“ reicht.

Verstörte Eltern schlagen Zeit raus

Eine drollige Szene. Sie macht im Handumdrehen klar, wie es um Saids Familie bestellt ist: Ein Vater ackert sich krumm. Er ist Zuwanderer, will seinen Sohn durchs Abitur und seine Tochter durchs Studium bringen. Und genau deshalb ist es auch er, der in dieser Familie die Ansagen macht und auf traditionelle Rezepte vertraut – bis die Tochter aufmüpfig wird.

Von diesem Moment erzählt der unscheinbare Sechsteiler „Lamia“, der komplett von seiner gewitzten, vor Charme nur so sprühenden Hauptfigur lebt: Die junge Frau will endlich ausziehen, und zwar in eine eigene Wohnung. Sie brauche Ruhe, um ihre Masterarbeit abschließen zu können, erklärt sie den Eltern. Und auch deutlich mehr Luft.

Said und Radia (Sahra Daugreilh), freundliche Leute, die ihre Kinder über alles lieben und die Regeln des Islams zu befolgen versuchen, reagieren verstört und schlagen Zeit raus. Aber sie wissen genau, dass sie Lamia nicht aufhalten können, das ist herrlich mit anzusehen, und über alte Briefe Saids, die Radia entdeckt, gerät ihre gewohnte Welt auch sonst aus den Fugen.

Auf der Suche nach der eigenen Identität

Eine Ehekrise bahnt sich an: „Denkst du, du hast einen Roboter geheiratet vor dreißig Jahren? Die Garantie für deinen Roboter ist fast abgelaufen!“ Während Lamia mit Edi (Eidin Jalali) flirtet, einem kecken Freigeist mit Kulleraugen und Milchzahn, müssen sich eben auch Radia und Said, der einst wie der Vater der Drehbuchautorin Sarah Kilter als Vertragsarbeiter in die DDR kam, noch einmal im Leben verorten. Und Auskunft geben über ihr Verhältnis zu Herkunft und neuer Heimat.

Lamia macht derweil die Probe, ob Beten auf dem (rassistischen) Berliner Wohnungsmarkt hilft. Sie setzt sich im Zuge ihres Abnabelungsprozesses mit dem Glauben auseinander, der sie bislang eher nicht gereizt hat, sucht in Gesprächen mit ihrer lebenslustigen Freundin Sina (Amina Merai), als Gast einer Verlobungsfeier und Erstbesucherin einer Moschee nach einer eigenen Identität.

Zum Team hinter der Serie zählte die Filmemacherin Nilgün Akinci, die als „praktizierende Muslimin“ für den Einbau „religiöser wie autobiographischer Elemente mit Authentizität“ zuständig war. Klingt furchtbar. Doch wir erhalten wunderbar unverkrampfte Einblicke in einen muslimischen Alltag, in dem die Gläubigen auch mal fünf gerade sein lassen, und denken mehr als einmal, dass man eine ähnliche Geschichte wie „Lamia“ wohl auch über eine katholische Familie aus der Eifel anno 1980 erzählen könnte.

Am Ende wird Lamia ihre Eltern verlassen. Aber deren Kultur noch fürs Erste mitnehmen: „Mein Lebensziel ist, eine Gemeinde zu finden, in der ich mich wohlfühlen kann. In der ich ich sein kann.“ Ob es für sie eine solche Gemeinde gibt, ob in dieser Gemeinde auch Platz für die beiden lesbischen Musliminnen wäre, denen Lamia auf der Suche nach einem WG-Zimmer staunend begegnet ist, was aus Saids neuem Massagestuhl wird und was aus dem Typen, der sich in der Schlusseinstellung auf einem Parkplatz lässig zum Beten hinkniet und Lamia auch körperlich schwer fasziniert – dies alles müsste dringend in einer Fortsetzung dieser kleinen, von der Regisseurin Süheyla Schwenk („Jiyan“) angenehm geradlinig inszenierten Feel-good-Serie erkundet werden.

Lamia läuft ab dem 11. November in der ARD-Mediathek, am Montag von 21.35 Uhr bei ARD One.