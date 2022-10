Skandaldoku „Tod und Spiele“ : Wie reagiert die ARD auf das Honorar für den Attentäter?

Ein Terrorist, der am tödlichen Anschlag auf israelische Sportler bei Olympia 1972 in München beteiligt war, erhielt fürs Interview in einer Doku 2000 Dollar. Die ARD wusste von nichts und will den Vorgang „aufarbeiten“. Das heißt?

Der skandalöse Umstand, dass ein flüchtiger palästinensischer Terrorist, der an dem tödlichen Anschlag auf israelische Sportler bei den Olympischen Spielen 1972 in München beteiligt war, für das Interview, das er in der vierteiligen Dokumentation „Tod und Spiele – München ’72“ gab, 2000 Dollar erhielt (F.A.Z. vom 11. Oktober), bringt die ARD weiter in Bedrängnis. Bei dem Anschlag kamen elf Israelis, ein deutscher Polizist und fünf der sieben Attentäter ums Leben.

Zwar bestätigte der Produzent Gunnar Dedio, dass die beteiligten ARD-Sender nichts davon wussten. Er räumte ein, dass dies ein Fehler gewesen sei, und entschuldigte sich bei den Hinterbliebenen der getöteten Israelis. Doch bleibt die Frage, wie die ARD damit umgeht. Die Dokumentation, in welcher der palästinensische Terrorist Mohammed Sadafy sich seiner Tat rühmt und bekundet, er würde jederzeit wieder Juden töten, ist in der ARD-Mediathek nach wie vor kommentarlos verfügbar.

„Die federführenden Redaktionen“, teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) als in diesem Fall federführende Anstalt der ARD auf Anfrage mit, hätten sich „zwischenzeitlich mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland in Verbindung gesetzt“ und hofften „auf ein baldiges Gespräch, um dem berechtigten Wunsch nach Aufklärung begegnen zu können“. In einem Schreiben hätten die Redaktionen „noch einmal un­missverständlich zum Ausdruck ge­bracht, dass sie über das Vorgehen des Produzenten bestürzt sind und dieses Handeln kategorisch ablehnen“.

Die geleistete Zahlung sei „auch für die Sender absolut inakzeptabel“. Der Produzent habe sich „mehrfach gegenüber den Redaktionen mündlich wie schriftlich“ verpflichtet, „keine Zahlungen für die Interviews an die Attentäter zu tätigen“. Dies sei „eine unerlässliche Bedingung für das Zustandekommen der Interviews mit den Attentätern“ gewesen. Nun gelte es, sagte eine Sprecherin des RBB, „diesen Vorgang weiter aufzuarbeiten“. Über „mögliche Konsequenzen“ sei man „mit dem Produzenten im Austausch“. In der Mediathek der ARD findet sich bei der Anzeige der Dokumentation noch kein Hinweis auf den Vorgang.