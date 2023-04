Vom 1. Mai an wird es im thüringischen Landkreis Greiz für 300 Abonnenten der „Ostthüringer Zeitung“ keine Zustellung ihrer gedruckten Tageszeitung mehr geben. Dieser Schritt der Funke Medien Thüringen ist bisher einmalig in Deutschland. „Die Zustellkosten haben sich inzwischen so erhöht, dass wir mit den Abos in den Städten diejenigen in den ländlichen Gebieten subventionieren“, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer der Funke Medien Thüringen, im Gespräch mit der F.A.Z. Er wisse, dass auch andere Verlage mit großen, ländlich strukturierten Verbreitungsgebieten Ähnliches überlegten.

Schon im Mai 2020 hat das Beratungsunternehmen Schickler davor gewarnt, dass bis 2025 die Anzahl der zustellgefährdeten Gemeinden in Deutschland ungefähr 40 Prozent aller Gemeinden betragen könnte. In diesen 4396 Orten leben in Deutschland mehr als 4,3 Millionen Menschen, die von einer Zustellung mit der gedruckten Tageszeitung ausgeschlossen werden könnten. In Greiz beginnt sich die Prognose jetzt zu bewahrheiten.