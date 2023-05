Knapp acht Millionen sehen den Untergang von Lord of the Lost

ESC-Einschaltquoten : Knapp acht Millionen sehen den Untergang von Lord of the Lost

Der deutsche Beitrag von Lord of the Lost geht beim Eurovision Song Contest baden. Die ARD ist ernüchtert, berauscht sich aber an den Einschaltquoten. Dabei waren die alles andere als sensationell.

Und im Hintergrund jubeln die Schweden: Lord of the Lost beim Eurovision Song Contest Bild: dpa

Der Eurovision Song Contest (ESC) zeigt aus deutscher Sicht, wie man sich die Dinge schönreden kann. Lord of the Lost landet mit einem kläglichen Ergebnis auf dem letzten Platz. Da aber die Einschaltquoten passabel sind, setzt der Norddeutsche Rundfunk, der die ESC-Übertragung in der ARD betreut, eine Jubelmeldung auf.

7,446 Millionen hätten am Samstagabend im Ersten die rund vierstündige Live-Übertragung des ESC-Finales aus Liverpool verfolgt, teilt der NDR mit. Das habe einem Marktanteil von 35,8 Prozent entsprochen. Besonders hoch sei der Marktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen gewesen. In der Altersgruppe habe er im Ersten bei 66,9 Prozent gelegen. In absoluten Zahlen sieht das weniger beeindruckend aus: 970.000 Zuschauer. Auf dem ARD-Spartenkanal One sahen sich durchschnittlich 512.000 Zuschauer den Untergang des deutschen ESC-Beitrags „Blood and Glitter“ an. Das macht summa summarum 7,958 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen.

„In der Spitze“ hätten 9,617 Millionen Menschen eingeschaltet. Bei den Livestreams des Finales in der ARD-Mediathek und auf eurovision.de gab es 958.000 Zugriffe. Die Sendungen im Ersten vor und nach dem Finale, „ESC – der Countdown“ und „ESC – die Aftershow“, kamen auf bescheidene 3,714 oder 2,75 Millionen Zuschauer.

Zum Vergleich: Mit einem „Tatort“ am Sonntagabend holt die ARD im Schnitt sieben bis zehn Millionen Zuschauer, mit der Ausgabe aus Münster auch schon mal 12 bis 14 Millionen. Die meistgesehene Sendung des vergangenen Jahres war die Übertragung des Finales der Frauenfußball-EM mit 17,9 Millionen Zuschauern.

„Freude über das unfassbar schöne Event“

„Das Ergebnis ist natürlich schade, aber die Freude über das unfassbar schöne Event überwiegt“, lässt sich die Band Lord of the Lost zitieren. „Wir durften auf einer der größten Bühnen der Welt stehen, wir durften uns einen Kindheitstraum erfüllen, und wir durften so viele wundervolle Menschen treffen; und nichts auf der Welt kann uns diese Erfahrung vermiesen. Wir als Band kommen nicht aus dem Nichts, und wir gehen nicht in Nichts – wir knüpfen da an, wo wir vor Eurovision kurz gestoppt haben: Wir gehen ein zweites Mal mit Iron Maiden auf Tour und freuen uns auf einen internationalen Festivalsommer und viele eigene, ausverkaufte Shows. Wir bedanken uns beim Publikum in Deutschland für das Vertrauen in uns. Darauf sind wir nach wie vor stolz.“

Andreas Gerling, der Chef des ARD-Teams für den ESC beim NDR, hält sich in der Mitteilung des Senders zunächst an die Siegerin: „Glückwunsch an Loreen aus Schweden! Ein absolut verdienter Sieg! Und die Show war ohne Übertreibung sensationell. Danke an die BBC, die sie ausgerichtet hat, und an die Stadt Liverpool. Sie alle haben uns als Gastgeber begeistert.“

„Mit einem außergewöhnlichen Act gestartet“

Für Lord of the Lost hat Gerling tröstende Worte übrig, streng der ARD-Tradition folgend, das miserable Abschneiden des deutschen Beitrags für irgendwie unerklärlich zu halten. „Wir sind mit einem außergewöhnlichen Act gestartet, der überhaupt nicht das Ergebnis erzielt hat, das wir uns gewünscht haben“, sagte Gerling.

„Das ist sehr, sehr enttäuschend und ernüchternd. Wir hatten im Auswahlverfahren auf die Ausweitung der musikalischen Genres gesetzt. Der Diskussion und Überlegung, warum auch dieser Titel beim ESC nicht verfangen hat, müssen und werden wir uns jetzt stellen.“ Er bedanke sich „herzlich bei Lord of the Lost, die sich mit uns begeistert auf dieses ungewöhnliche ESC-Abenteuer eingelassen haben.“

Mehr zum Thema 1/

Dank stattet der ESC-Beauftragte auch dem Moderator Peter Urban ab, der den Musikwettbewerb zweieinhalb Jahrzehnte kommentierte und nun abtritt: „Danke Peter für 25 Jahre!“