Reform der ARD : Wir sollten wissen, was das Publikum will

Die Reform der Öffentlich-Rechtlichen steht auf der Agenda. Was daraus wird, fragen wir die Gremienchefs Claudia Schare und Rolf Zurbrüggen. Sie wollen deutlichen Wandel. Passt das zu der Revolution, die der WDR-Intendant Tom Buhrow in seiner Hamburger Rede ausrief?

Eine Reform, die den Namen verdient, muss zum Ziel haben, die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in die digitale Welt zu übertragen. Die ARD müsste mit attraktiven und hochwertigen Angeboten überraschen und überzeugen. Alle strukturellen, organisatorischen und finanziellen Maßnahmen müssten konsequent auf die Qualität und den Erfolg des Programms einzahlen und dienende Funktion haben. So fassen Claudia Schare, Vorsitzende des Finanzausschusses der Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), und Rolf Zurbrüggen, Vorsitzender der Konferenz der ARD, ihre Vorstellungen einer Reform des Senderverbunds in einem Gespräch mit der F.A.Z. zusammen. Claudia Schare ist Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrats, Rolf Zurbrüggen führt den WDR-Rundfunkrat an. Ihre Leitungsposten für die gesamte ARD haben sie noch bis Ende des Jahres inne.

Zurbrüggen: „Gefahr ist im Verzug“

Eine föderale Organisation wie die ARD sei stark darin, in Zeiten von Veränderungen beständig zu bleiben. Das könne zur Stabilität einer Gemeinschaft beitragen. Es könne aber auch hinderlich sein, wenn es notwendige Veränderungen hemmt, sagt Claudia Schare. So fließe viel Geld weiterhin in Aufgaben, die aus der Vergangenheit begründet werden und nicht aus der Zukunft, wie zum Beispiel die Digitalisierung. Wir müssten uns bewusst machen, dass angesichts einer immer stärker fragmentierten Gesellschaft Gefahr im Verzug sei. Nur dann werde es eine konstruktive Modernisierungsdebatte geben, sagt Rolf Zurbrüggen. Wer das für überzogen halte, sei sich offensichtlich der Vielzahl von Faktoren – wie beispielsweise undurchsichtiger Algorithmen in sozialen Netzwerken – nicht bewusst, die allmählich und unmerklich die Freiheit der Meinungsbildung einschränkten.