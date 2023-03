Aktualisiert am

Der Film „Nichts, was uns passiert“ handelt von der jungen Anna, die sich ihre Geschichte zurückholt. Jonas, der Täter, gibt sich woke. Vor Gericht steht Aussage gegen Aussage. Doch Anna hat noch einen anderen Weg.

Will kein MeToo-Opfer sein: Anna (Emma Drogunova) Bild: WDR/Gaumont

Die Scham von Vergewaltigungsopfern ist oft so groß, dass sie das erlittene Verbrechen erst nach Wochen, Monaten oder gar Jahren anzeigen. Niemand weiß, wie viele Opfer beharrlich schweigen und versuchen, ihr Trauma zu verdrängen, aber die Dunkelziffer dürfte hoch sein.

Anna (Emma Drogunova) schweigt nicht. Doch auch bei der Protagonistin des Films „Nichts, was uns passiert“ (Buch und Regie Julia C. Kaiser) vergehen Wochen, bis die Siebenundzwanzigjährige, unterstützt von ihrer jüngeren Schwester Daria (Katja Hutko), den Mut fasst und zur Polizei geht. Dort sitzt sie einer Beamtin gegenüber, die Anna mit maximaler Kälte über die Vergewaltigung befragt. Wann? Wo? Um wie viel Uhr? Wie war sie gekleidet?

Der Täter gibt sich woke

Ein erniedrigendes Schauspiel. Man möchte sich nicht ausmalen, in wie vielen deutsche Amtsstuben ein ähnlicher Ton angeschlagen wird und die Grenze zwischen Opfer und Täter verwischt. Zumal in Vergewaltigungsfällen wie jenem von Anna. Denn die junge Frau, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat und in einer Bar jobbt, wurde von einem Bekannten vergewaltigt, Jonas, der behauptet, auch Anna haben diesen Sex gewollt. Jonas (Gustav Schmidt) ist ein harmlos wirkender Student, der etwas Streberhaftes hat. Er gibt sich betont woke und bewegt sich geschmeidig auf der Diskurshöhe der Zeit. Die Fußballspieler, die bei der gerade stattfindenden Weltmeisterschaft über den Rasen rennen, nennt er „Testo-Typen“. Alle Äußerungen und Gesten Jonas’ zielen auf die Botschaft: Ich gehöre zu den Guten.

Anna und Jonas hatten schon einmal Sex miteinander, einvernehmlich, ein wenig elektrisierender One Night Stand, aus dem nichts Verbindliches wurde. Bei der Party zum dreißigsten Geburtstag des gemeinsamen Freundes Hannes (Lamin Leroy Gibba) treffen sie sich wieder. Sie reden, trinken, und irgendwann ist Anna so betrunken, dass sie sich übergeben muss und nicht mehr allein stehen kann. Jonas bringt Anna in sein Zimmer, legt sie aufs Bett, öffnet ihre Hose. Die Vergewaltigung sieht der Zuschauer nicht.

Der für den WDR produzierte Film „Nichts, was uns passieren kann“, der auf dem gleichnamigen Debüt-Roman von Bettina Wilpert basiert, wechselt erzählerisch zwischen Gegenwart und Rückblenden. Es ist ein geschickter Zug des Drehbuchs, eine Podcasterin namens Kelly (Shari Asha Crosson) auftreten zu lassen, die den sich unter der Studentenschaft herumsprechenden Vergewaltigungsfall recherchiert. Kelly spricht nicht nur mit Anna, sie interviewt auch Jonas, dessen Eltern, Daria, Hannes und Annas Mitbewohnerin, die sagt: Anna habe sich die Vergewaltigung ausgedacht. Sie wolle sich an Jonas für dessen Desinteresse an einer Sommerromanze rächen.

Aus dieser Vielstimmigkeit und dem eindrucksvollen Spiel von Emma Drogunova, die der trotzig-launischen, alkoholverliebten Anna großen Selbstbehauptungswillen verleiht, zieht der Film seine Stärke. Voyeurismus schlägt „Nichts, was uns passiert“ aus und vertraut einem unaufgeregten Erzählstil. Die in warmen Farben gehaltene Sommerbilder (Kamera Lotta Kilian) kontrastieren ein Verbrechen, dass vor 1997 hierzulande unter Eheleuten noch nicht strafbar gewesen ist.

Juristisch betrachtet steht Annas Aussage gegen die von Jonas. Es gibt keine Zeugen, keine Beweise. Vor Gericht wird sich Anna ihre Geschichte nicht zurückholen können, doch im Gespräch mit der Podcasterin Kelly gelingt ihr genau das.

Trotz der MeToo-Debatte dürften viele beim Thema Vergewaltigung das Bild eines Mannes vor Augen haben, der in der Dunkelheit hinter irgendeiner Parkhecke lauert und über Frauen herfällt. Doch sexualisierte Gewalt ist vielschichtiger. Sie findet nicht nur unter Fremden statt, sondern auch dort, wo man sich sicher fühlt, in Familien, im Freundeskreis. „Nichts, was uns passiert“ erinnert jene daran, die das vergessen haben sollten.

Nichts, was uns passiert läuft heute Abend um 20.15 Uhr in der ARD.