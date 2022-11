ARD-Film „Kalt“ : Die ganze Neubausiedlung starrt sie an

Was passiert, wenn eine unachtsame Minute über alles entscheidet? In Hans-Ullrich Krauses Schulddrama „Kalt“ verlieren Erzieherinnen bei einem Ausflug zwei Kinder.

Deutschland ist ein durchoptimiertes Land und ein Neubaugebiet sein Symbol. An der Straße, in der „Kalt“ gefilmt wurde – eine erschütternde Tragödie über eine Kindergärtnerin, die alles richtig machen will und trotzdem zwei ihrer Schützlinge aus den Augen verliert –, entsprechen alle Häuser vom Briefkasten bis zum Dachziegel der rechtlichen Norm. Viele Grundstücke haben Zäune, die den jungen Familien das Gefühl der Sicherheit geben, selbst die Bäumchen entlang der Straße werden mit weißer Farbe vor dem Sonnenlicht und Stützgerüsten vor Stürmen geschützt. Hier lässt sich gut Wurzeln schlagen.

Der Alltag in der Kita, die sich fußläufig inmitten des Viertels befindet, wird durch Bau- und Verhaltensvorschriften vor Katastrophen bewahrt. Sie nennt sich „Waldhaus“, und weil eine Kindheit nicht nur aus sterilen Räumen bestehen kann, gehen die Erzieherinnen mit ihren Gruppen manchmal über die angrenzenden Felder zum Waldrand hinüber, nicht auf eigene Faust, darf man vermuten, die Spaziergänge dürften vielmehr präzise in den Jahresplänen vermerkt sein. Sogar ein Lagerfeuer in der Nähe des verwucherten Flussufers ist möglich, wenn die Begleitpersonen die Sicherheitsregeln für Ausflüge einhalten. Die wichtigsten von ihnen lauten: Ausreichend Kolleginnen mitnehmen, sie entsprechend verteilen und immer wieder durchzählen. Im Büroschrank liegen die dazugehörigen Belehrungen, von allen signiert.

Zwischen Ursache und Wirkung

Deutschland ist auch ein Land, in dem man als Träger und Vorgesetzte sehr genau darauf achten muss, dass alles quittiert wird – sonst geht jemand irgendwo zwischen Ursache und Wirkung unter. Eine Polizistin (Anne Ratte-Polle) erklärt das Prinzip in „Kalt“ so: „Ursache-Wirkung, verstehen Sie? Es gibt immer eine Ursache für irgendwas, für diese Unachtsamkeit.“ Soll heißen: Irgendjemand trägt am Ende immer die Schuld. In dieser Geschichte ist es die Kindergärtnerin Kathleen Selchow (Franziska Hartmann). Sie ist an dem Wintertag, an dem zwei Knirpse beim Ausflug in die frostgefrorene Natur verschwinden, tatsächlich für etwas weniger als eine Minute nicht bei der Sache. Aber der Clou von „Kalt“ besteht darin, dass gerade das Checklisten-Denken, das alle Beteiligten in Sicherheit wiegt, in der fatalen Entwicklung der Handlung eine wesentliche Rolle spielt.

Der Drehbuch-Autor Hans-Ullrich Krause („Der Fall Bruckner“), ein gelernter Pädagoge, der an der Alice Salomon Hochschule in Berlin unterrichtet, drückt es so aus: „Dieser Versuch, überall Warnbaken aufzustellen und alles zu kontrollieren, führt in einer Nebenwirkung dazu, dass wir Menschen unsere Achtsamkeit verlieren … Wir haben kein Gefühl mehr für Gefahren, wir haben keinen Instinkt dafür, dass etwas schiefgehen könnte.“

Er hat einen typischen Mittwochsfilm geschrieben, einen dieser nachdenklichen Filme, die dem Öffentlich-Rechtlichen so gut stehen, und Stephan Lacant („Der Überfall“) hat ihn so intensiv inszeniert, dass man als empathiebegabter Zuschauer schon in der ersten Viertelstunde gegen aufsteigende Tränen ankämpfen muss. „Kalt“ ist ein Schulddrama, es stellt die Haupt- und Mitverantwortlichen eines Unglücks, durch das ein Kind stirbt und ein zweites im Koma liegt, Schritt für Schritt zur Diskussion.

Zugleich ist der Film auch ein Loblied auf die Leistung von allen, denen jeden Tag Kinder anvertraut werden. Eine Erinnerung an das Engagement, mit dem viele von ihnen zu Werke gehen, die Verantwortung, die sie jeden Tag übernehmen, die Liebe, die sie für jeden einzelnen ihrer Schützlinge empfinden.

Die Familie von Nico, der sich in diesem Film mit seiner Freundin Jenny unbemerkt von der Gruppe entfernt und in einen Fluss fällt, wohnt in „Kalt“ sogar nur einige Meter von der engagierten Kindergärtnerin Kathleen entfernt. Sie kann den Hauseingang vom Fenster aus sehen, wird nach dem Unglück umgekehrt immer wieder von Nicos Mutter Melanie (Patricia Aulitzky) hinter dem Fenster erspäht. Und diese stummen Blicke von der einen zur anderen, von draußen nach drinnen und drinnen nach draußen (Kamera: Michael Kotschi) sind für die erschütternde Wirkung, die das mithilfe grobkörniger Flashbacks erzählte, unmittelbar nach dem Fund der Kinder einsteigende Melodram entfaltet, ganz elementar. Die ganze Neubausiedlung starrt Kathleen an.

Und überall wird getuschelt, auf dem Kita-Parkplatz („Die Frau muss weg“), in der Schule von Kathleens Sohn Luca (Johann Barnstorf), auf der Arbeit ihres Ehemanns Robert (Bozidar Kocevski). Als würde sich Kathleen, die auf dem Ausflug auch von ihren Kolleginnen Nina (Luise von Finckh) und Miriam (Svenja Hermuth) begleitet wurde, aber eben Gruppenleiterin war, nicht selbst die allerschwersten Vorwürfe machen. Die nüchterne Anwältin Johanna Deich (Deniz Orta) sagt derweil: „Die Kita wird ihnen nicht helfen. Das ist rechtlich nicht möglich.“

Den Ausgang der Gerichtsverhandlung, die das Drama nicht zeigt, hätten wir gerne erfahren.

Kalt läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten.