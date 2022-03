Film „Bis zum letzten Tropfen“ : Wer Wasser privatisiert, der wird verdursten

In Lauterbronn wankt das Rathausfundament. Die Fassade des historischen Kleinstädtchens durchziehen gefährliche Risse. Der Statiker ist ratlos. Ist der Grundwasserspiegel abgesackt? Bürgermeister Martin Sommer (Sebastian Bezzel) hat andere Sorgen. Einmal Farbe drüberpinseln, mehr Geld hat die Gemeinde in Baden-Württemberg ohnehin nicht, seit der größte Gewerbesteuerzahler vor Ort, der Quellwasserabfüller „Lauter Urquell“ Insolvenz anmelden musste. Die Quellen sind versiegt, in doppeltem Sinn.

Wer in Daniel Harrichs (Buch und Regie) Fernsehfilm „Bis zum letzten Tropfen“ nicht genau hinsieht oder zum Aussitzen neigt, ist gesellschaftspolitisch schon jetzt auf der falschen Seite. Wie der sympathische Martin, Typ treusorgender Knuddelbär, ein vom Leben gebeutelter alleinerziehender Witwer, der bislang mit seiner umweltbewegten Tochter Ava (Hannah Schiller) prima zurechtkam. Auf dem geerbten Hof bewässert man großzügig die Lieblingsrosen der Verstorbenen und führt ein fast bukolisches Landleben mit dem Verwalter und Schafzüchter Bernhard Schultz (Michael Roll) und dessen Bruder Alex (Sebastian Urbanski), der trotz Down-syndrom kein eingeschränktes, sondern ein maximal freies Leben in der Geborgenheit seiner fürsorglichen Wahlfamilie um ihn herum führt. Das Schäferidyll komplettiert Lieblingslamm Wendy.

Das Lamm wird überfahren

Der Tod des Lammes, überfahren von einem riesigen Bohrvorrichtungs-Bagger, der augenscheinlich so wenig auf einem in sattem Gelb stehenden Kornfeld zu suchen hat wie Sauron im Auenland, setzt die schrecklichen Ereignisse in Bewegung, die in der Eingangsszene des Films mit der versuchten Selbstverbrennung Bernhards ihren dramatischen Höhepunkt finden. Allerdings ist Lauterbronn nicht umsonst einmal die Stadt des Wassers gewesen. Des Wassers, das als Gemeingut allen gehören sollte, wie es die Deklaration der Vereinten Nationen vom 28. Juli 2010 festhält. Und nicht Firmen, die in Indien so viel Grundwasser entnehmen, dass die Bevölkerung kilometerweit für ihre Versorgung laufen muss oder es in Flaschen teuer erwerben.

In Lauterbronn ist es der internationale Großkonzern „Pure Aqua“, der die Rechte aufs Tiefengrundwasser erwerben will. Unter der Fahne der Arbeitsplatzförderung verspricht der im Learjet angereiste, aalglatte Umweltsünder-Manager (Ulrich Tukur) das Blaue vom Himmel, unterstützt durch die ihm zugeteilte Mitarbeiterin des Umweltministeriums, Julia Roland (Karoline Schuch). Die lässt schon am Flugplatz keinen Zweifel daran, dass es ihr nur um die eigene Karriere geht. Genau wie der Wasserwerksmanagerin Amira König (Neda Rahmanian), die dem unbedarften Martin Sommer die Privatisierung der Wasserrechte schmackhaft machen will – und dem Konzern Pure Aqua ein Gefälligkeitsgutachten zur Sicherheit der Wasserversorgung der Lauterbronner erstellt.

Video: ARD, Bild: SWR/Diwafilm

Als plötzlich, im trockensten Sommer seit Menschengedenken (in dem seltsamerweise keiner der Darsteller schwitzt), kein Wasser mehr aus den Leitungen kommt und die Feuerwehr eine Notversorgung einrichten muss; als Ava, die auch äußerlich etwas von Greta Thunberg hat, auf Instagram für ihre Protestaktionen wirbt und nicht nur Wendy, sondern auch Alex beerdigt werden muss, nicht zuletzt Bernhards Selbstverbrennungsversuch unwillkommene Öffentlichkeit generiert, schwant Martin zu spät, dass er auf dem äußerst trockenen Holzweg ist.

Daniel Harrichs investigative Recherchen und Dokumentationen, etwa zu deutschen Waffenexporten nach Mexiko („Meister des Todes“, „Tödliche Exporte“), haben seit Jahren politisches Gewicht und juristische Folgen. Für seine journalistische Arbeit wurde er mit seinem Team mit dem Grimme-Preis 2016 für die „Besondere journalistische Leistung“ ausgezeichnet. Seine Funde und ihre dokumentarische Präsentation haben hohen Wert. In seine üblicherweise monothematisch konstruierten Spielfilme setzt sich das nicht in gleicher Weise um. Auch „Bis zum letzten Tropfen“ ist wenig gelungen. Die plötzlich aufploppende romantische Beziehung von Martin und Julia, die übermäßige Emotionalisierung, die kein Gut-Böse-Klischee auslässt, und Dialoge, die sich nach Aufsagestunde anhören, machen den Film zu keiner Sternstunde der Fiktion.

Wie gewohnt allerdings sind die eingebauten Vorträge, hier zum Thema Wasser als Menschenrecht, faktenreich, umfassend und erhellend. Wer sich nicht daran stört, dass Harrich Handlung als Vehikel einsetzt, wird den Film, den die vier beteiligten Sender der ARD zusammen mit einer Doku als Event „#Unserwasser“ senden, interessant finden. „Wir verkaufen doch hier keine Sturmgewehre“, empört sich Tukurs Konzern-Buhmann. Ein Verweis Harrichs auf eigene Verdienste. Das kritische Auge mag man bei dieser Produktion aus der Mottenkiste des Themenfilms trotzdem nicht komplett zudrücken.

Bis zum letzten Tropfen, 20.15 Uhr im Ersten.

Die Autorin ist Mitglied der Grimme-Jury und Nominierungskommissionen zur Vergabe des Preises der Besonderen journalistischen Leistung.